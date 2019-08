Palio della botte, ancora un trionfo della Contrada Bellezze

AVELLINO - Conclusa la XXVI Edizione del “Palio della Botte” di Avellino, giunto al suo 22° anno. A trionfare per il “Palio dei Bambini” sia per la prima che per la fascia intermedia la Contrada Parco del Principe. E per il “Palio della Botte” 2019 categoria adulti nell’avvincente sfida, tra Contrada Bellezze e Contrada Terra ha la meglio Bellezze, aggiudicandosi la vittoria per un altro anno consecutivo. Il “Palio della Botte” ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito ancora una volta al successo della manifestazione e dà appuntamento al 12 Agosto del prossimo anno con il corteo storico, gli ospiti e la gara.