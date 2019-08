  Joan Mirò e Andy Warhol due grandi mostre in anteprima a Napoli

NAPOLI -A settembre due grandi mostre in anteprima nella città partenopea, una è su Andy Warhol e l’altra su Joan Miró, due eventi da non perdere. Dal 25 settembre 2019 al 23 febbraio 2020, al Pan il Palazzo delle Arti, in via dei Mille, una importante mostra ci permetterà di ammirare ben ottanta opere originali di Joan Miró il maestro Catalano, grande artista del surrealismo. Una mostra curata da Robert Lubar Messeri, professore di storia dell’arte all’Institute of Fine Arts della New York University e direttore della Càtedra Miró presso l’Open University of Catalunya, affiancato da Francesca Villanti direttore scientifico C.O.R. Le opere di Joan Miró, che vedremo esposte al Pan di Napoli, fanno parte della collezione del Museo Serralves di Porto, sono opere originali tra quadri, disegni, sculture, collages e arazzi. Andy Warhol in mostra con 150 opere nei suggestivi spazi della Basilica della Pietrasanta in via dei Tribunali dal 26 settembre al 23 febbraio 2020. L’esposizione dal titolo: “La vera essenza di Warhol”, attraverso le opere del grande artista americano, ci farà contemplare l’intero percorso artistico del maestro del movimento della Pop Art, che è stato di sicuro uno dei più autorevoli artisti del ventesimo secolo. dapu