Avellino, il nuovo manager del Moscati si insedia: parleranno i fatti per me

il nuovo Direttore Generale Renato Pizzuti. Accerchiato da taccuini e microfoni, il nuovo numero uno dell’Azienda Ospedaliera, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali: «Sono felice – ha affermato - che la mia prima uscita pubblica nelle vesti di direttore generale del Moscati coincida con questa iniziativa tanto sentita e partecipata. Come noto mi sono insediato da pochi giorni, dunque in questa fase sto approfondendo, in un dialogo continuo con gli uffici, per capire quali sono le priorità da affrontare. Certamente interverremo al più presto sul Pronto Soccorso, ma ci sono anche altre tematiche importanti, come l’accorpamento con Solofra ed il rapporto con i territori e l’Asl.