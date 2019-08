Sui ritmi del rock a Salza Irpina

SALZA IRPINA - Un itinerario in musica che sceglie di partire dal contest, per anni protagonista dell'estate del centro irpino. La musica diventa così strumento per favorire la valorizzazione del borgo. E’ l’appuntamento con “Salza Rock and more”, in programma il 29 e 30 agosto. Sono gli organizzatori a sottolineare la volontà “di recuperare una rassegna che mancava da circa dieci anni a Salza Irpina, coinvolgendo i giovani e chiamando sul palco quattro gruppi emergenti, il tutto accompagnato dalle nostre tipicità. Attraverso rassegne come queste vogliamo offrire un piccolo contributo per il rilancio complessivo del turismo e soprattutto dell’immagine dell’intera regione Campania. Il valore della cultura e la fruizione in termini turistici diventa punto fondamentale per uno sviluppo eco-sostenibile”. Ad alternarsi il 29 e 30 agosto nell'anfiteatro saranno gruppi di musica rock come i Kutso, Barabba, Johnny Dal Basso e Sula Ventrebianco, dall'alternative rock alle sonorità hard & heavy. Un viaggio nel segno della contaminazione e dello sviluppo sostenibile, finalizzato alla valorizzazione del borgo. L’evento è promosso dall'amministrazione comunale e cofinanziato con programma operativo complementare (poc) 2014-2020 linea strategica “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” azione 4 - “iniziative promozionali sul territorio regionale” In programma il 30 agosto, alle 10, anche un convegno su "il vino come alimento" a Palazzo Imperiale d'Afflitto. Interverranno Katia Tarantino, biologa, presidente di Pabulum, Graziella Di Grezia, medico radiologo, Paolo Saggese e Alessandro Di Napoli, curatori dell’antologia “Vino, eros e poesia, da Omero ai nostri giorni”, Giulia Corrado, biologa, Nicola Di Iorio, autore del volume “Rosso dalla terra”, Delta 3. Modererà il dibattito il direttore del Quotidiano del Sud Gianni Festa.