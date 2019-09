Napoli Pizza Village, Musica e pizza le regine dell'evento

NAPOLI – Funziona alla grande il palco che ogni sera raccoglie un folto pubblico del Napoli Pizza Village, grazie alla presenza di artisti di fama nazionale, alla diretta in radiovisione di RTL 102,5 ma anche per la partecipazione di numerosi artisti del territorio. Tanta musica targata Napoli questa sera, a partire dalle 21,30, con The Kolors che suonano con Elodie e poi si prosegue sulle note degli anni 80 con Milena Setola, Federico di Napoli con l'omaggio ad Alan Sorrenti e poi Tony Esposito che darà il ritmo alla serata. Grandissima attesa per Edoardo Bennato che domani salirà sul palco alle 23.00, subito dopo la partita Napoli-Liverpool e per Cristiano Malgioglio. Cambio di programma nel weekend in cui s'invertono le date. Anastasio anticipa a sabato e il vincitore di Sanremo, Mahmood, chiuderà l'evento con l'ultima serata in programma alla quale partecipa anche Frank di Palma. Da oggi prende il via il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo, nella speciale Arena alla Rotonda Diaz, che assegnerà il titolo mercoledì 18. La selezione sarà durissima per oltre 600 pizzaiuoli, provenienti da tutto il mondo, che si sfidano per conquistare i titoli in 10 specialità diverse e il 18° Trofeo Caputo che premia la migliore realizzazione di pizza STG (Specialità Territoriale Garantita), ovvero la Margherita creata col metodo tradizionale. Grande innovazione e spazio ai giovani con l'inserimento di una nuova categoria della Pizza Contemporanea e della Pizza Tradizionale Americana, alla quale partecipa una delegazione di pizzaiuoli che arrivano dagli Stati Uniti.