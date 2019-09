Sanità: a Napoli 'Time to Talk', pazienti incontrano esperti

NAPOLI - Al via all’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli un ciclo di eventi che vede il coinvolgimento di alcuni centri d’eccellenza italiani. Si chiama 'Time To Talk' il ciclo di appuntamenti in alcuni centri d’eccellenza italiani dove pazienti con una particolare forma di tumore al polmone, quello non a piccole cellule in fase avanzata e che presenta il riarrangiamento del gene ALK, meglio conosciuta come «ALK positivo», possono incontrare un team di esperti per trovare le risposte ai tanti quesiti quotidiani che la malattia pone. L'occasione per fare rete, tra specialisti con diverse competenze ma anche per fare rete tra persone, e familiari, che vivono la stessa realtà. Pazienti e familiari possono incontrare i massimi esperti dell’oncologia campana provenienti non solo dall’Azienda Ospedaliera dei Colli-Monaldi (presenti Francovito Piantedosi, Direttore UOC Pneumologia Oncologica ; Vincenzo Montesarchio, Direttore U.O.C. di Oncologia generale; Danilo Rocco, Responsabile e coordinatore del GOM di Patologia neoplastica pleuropolmonare) ma anche dall’Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale» di Napoli (presente Alessandro Morabito, Direttore della struttura complessa Oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare) e dall’Azienda Ospedaliera "S.G.Moscati» di Avellino (presente Cesare Gridelli, Direttore U.O. Oncologia Medica) e un team multidisciplinare (psico-oncologo, nutrizionista, fisiatra, legale) provenienti da diversi centri.

«I pazienti con questo tipo di neoplasia polmonare, grazie alle nuove terapie 'a bersaglio molecolarè hanno davanti a loro un’aspettativa di vita molto diversa rispetto al passato, decisamente migliorata - dice Danilo Rocco, responsabile e coordinatore del GOM di Patologia neoplastica pleuropolmonare A.O.R.N dei Colli-Monaldi di Napoli -. Sono persone che hanno davanti degli anni e noi dobbiamo fare in modo che siano anni

'di qualità'. Ed è per tutti noi un motivo di orgoglio che l'evento «Time To tALK» parta proprio da Napoli, perché non solo la ricerca in oncologia polmonare in Campania è un fiore all’occhiello per tutto il Paese ma anche perché la presenza di esperti provenienti da diversi Centri del Territorio dimostra che la 'retè che abbiamo costruito è una magnifica realtà al servizio dei pazienti».