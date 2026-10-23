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L’allarme dell’Associazione Allevatori di Campania e Molise: i blocchi stradali e le difficoltà nei trasporti stanno mettendo a rischio le scorte alimentari nelle stalle. Il presidente Davide Minicozzi: «Le proteste non compromettano la sopravvivenza di altre attività produttive».

L’emergenza carburanti rischia di trasformarsi in una crisi per gli allevamenti. A lanciare l’allarme è l’Associazione Allevatori della Campania e del Molise, che denuncia difficoltà sempre più gravi nell’approvvigionamento di mais e mangimi a causa dei blocchi stradali e delle interruzioni nella circolazione delle merci. In diverse aziende zootecniche le scorte alimentari sono ormai esaurite o prossime all’esaurimento. Una situazione che mette sotto pressione gli allevatori, già alle prese con costi di produzione elevati, e che impone una risposta tempestiva per garantire il sostentamento del bestiame.

Carburanti, l’allarme degli allevatori di Campania e Molise: «Non abbiamo più mangimi, gli animali non possono aspettare»

«Gli animali devono essere alimentati ogni giorno, non possono aspettare», avverte Davide Minicozzi, presidente dell’associazione, esprimendo forte preoccupazione per le conseguenze dei blocchi sulla continuità delle forniture.

Il caro carburante colpisce l’intero sistema produttivo, compreso il comparto agricolo e zootecnico. «Viviamo tutti le difficoltà legate al caro carburante e le criticità che stanno mettendo in ginocchio intere categorie produttive. Sono problemi reali, che riguardano anche il mondo agricolo e zootecnico. Non possiamo però accettare che una protesta finisca per compromettere la sopravvivenza di altre attività produttive e mettere in difficoltà tante famiglie», dichiara il presidente dell’associazione.

Allevamenti in difficoltà, a rischio un’intera filiera

«Un allevamento non può sospendere le proprie necessità in attesa che si risolva una vertenza. I bovini devono essere alimentati ogni giorno e, quando i camion che trasportano i mangimi non riescono a raggiungere le aziende, le conseguenze ricadono direttamente sugli allevatori, sui lavoratori e sulle loro famiglie», ribadisce Minicozzi. Da qui la richiesta di assicurare il transito delle merci indispensabili e scongiurare ulteriori difficoltà per le imprese zootecniche.