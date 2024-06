“Racconti per ricominciare” vince il Premio Cultura+Impresa 2024

2 minuti per la lettura

Premio Cultura+Impresa 2024: il green festival “Racconti per ricominciare” porta la Campania sul podio.

Il prestigioso riconoscimento del Premio Cultura+Impresa 2024, nella categoria “Art Bonus d’Impresa”, è stato assegnato al festival “Racconti per ricominciare”, il “green festival diffuso” ideato e organizzato da Vesuvioteatro e sostenuto dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni – Campania. Il festival si è distinto per la sua innovativa combinazione di arte, cultura e sostenibilità, unendo teatro itinerante e rispetto per l’ambiente in uno scenario unico come quello dei siti culturali campani.

PREMIO CULTURA+IMPRESA

Dal 2013, il Premio Cultura+Impresa, promosso da Federculture e The Round Table, celebra e diffonde i migliori progetti nati dalla sinergia tra imprese e istituzioni culturali, sia pubbliche che private. Dal 2016, ALES Arte Lavoro e Servizi è partner dell’iniziativa, contribuendo alla selezione dei progetti per la categoria “Art Bonus d’Impresa”.

FESTIVAL “RACCONTI PER RICOMINCIARE”

Il festival “Racconti per ricominciare”, diretto da Claudio Di Palma con il coordinamento artistico di Giulio Baffi, è stato premiato per il suo impatto culturale ed ecologico. La cerimonia di premiazione si terrà domani, 26 giugno, presso l’Ersel Management di Torino. La Commissione del Premio ha motivato la scelta sottolineando come il festival abbia messo in scena monologhi teatrali itineranti, ecosostenibili e site-specific, ambientati negli spazi all’aperto di numerosi siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Con circa 200 appuntamenti in oltre dieci spazi monumentali, l’esperienza teatrale offerta dal festival non solo valorizza le bellezze del territorio, ma contribuisce anche alla lotta contro il surriscaldamento globale, grazie all’assenza di apparecchiature elettriche e all’uso esclusivo della luce naturale del tramonto e dei suoni ambientali.

Gli organizzatori del festival esprimono grande soddisfazione: «Siamo orgogliosi di questo riconoscimento- sottolineano gli organizzatori – che premia un lavoro costante nel tempo iniziato cinque anni fa come esorcismo alla solitaria tristezza della clausura pandemica e divenuto adesso un atteso e gioioso momento per centinaia di spettatori ed artisti». Nell’ultima edizione, svoltasi dal 16 maggio al 2 giugno 2024, il festival ha visto la partecipazione di 3000 spettatori che hanno potuto assistere alle rappresentazioni teatrali in 14 dei più affascinanti siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania, tra cui la Casina Vanvitelliana e le splendide architetture settecentesche delle Ville Vesuviane, animate da circa settanta attori.