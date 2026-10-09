Sanità, la Campania cambia rotta: stop alla spesa storica per distribuire le risorse alle Asl

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Sanità, la Regione Campania introduce nuovi criteri per finanziare le prestazioni specialistiche. Stanziati 6 milioni di euro per il 2026 contro le carenze dell’offerta pubblica e le liste d’attesa. Fico: «Vogliamo orientare i finanziamenti verso i bisogni reali dei cittadini».

Cambiare i criteri di distribuzione delle risorse sanitarie, superando progressivamente la logica della spesa storica e orientando i finanziamenti verso le prestazioni di cui i cittadini hanno realmente bisogno. È questa la direzione intrapresa dalla Regione Campania, che introduce un nuovo modello di assegnazione dei fondi alle aziende sanitarie locali e stanzia sei milioni di euro per il 2026 per colmare le carenze dell’offerta sanitaria pubblica.

La svolta è arrivata dalla seduta della Giunta regionale riunita a Palazzo Santa Lucia, che ha approvato due provvedimenti in materia di sanità. Il primo riguarda l’aggiornamento delle tariffe regionali per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, adeguate ai nuovi importi massimi stabiliti a livello nazionale in attuazione dell’intesa Stato-Regioni. Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni prescritte a partire dal 21 settembre 2026. Il secondo intervento segna un cambio di passo nella programmazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario regionale. La delibera definisce i limiti di spesa e il numero massimo di prestazioni autorizzate per ciascuna struttura, con una programmazione definitiva per il 2026 e provvisoria per il 2027. Approvati anche i nuovi criteri per la distribuzione delle risorse tra le Asl e lo schema di contratto con gli operatori accreditati.

Sanità in Campania, stop alla spesa storica per distribuire le risorse alle Asl: fondi legati ai bisogni dei cittadini

Il punto centrale della riforma è il progressivo superamento del modello che assegnava le risorse per branca specialistica e per struttura sulla base della spesa storica, con correttivi legati agli indicatori di qualità. La nuova impostazione punta a spostare l’attenzione sui bisogni sanitari effettivi della popolazione. Una quota dei finanziamenti sarà infatti riservata alle prestazioni per le quali le Asl registrano carenze dell’offerta pubblica, con l’obiettivo di intervenire dove le difficoltà di accesso alle cure sono maggiori.

Per il 2026 la somma vincolata a questo scopo è pari a sei milioni di euro. Spetterà a ciascuna Asl individuare le prestazioni prioritarie sul proprio territorio, attraverso l’analisi dei tempi di attesa e dei flussi di cittadini che scelgono di rivolgersi a strutture sanitarie fuori dalla propria area di riferimento. Un meccanismo che mira a rendere la distribuzione delle risorse più aderente alle necessità locali, indirizzando gli acquisti di prestazioni verso le specialità nelle quali si registrano maggiori difficoltà di accesso.

Nel 2027 possibile aumento delle risorse

Il percorso delineato dalla Regione guarda anche agli anni successivi. Nel 2027 la quota destinata alle prestazioni critiche potrà passare dal 5% al 10%, per arrivare successivamente al 20%. L’intenzione è rafforzare gradualmente il peso dei fabbisogni territoriali nella programmazione sanitaria, riducendo la dipendenza dai criteri utilizzati in passato. L’efficacia del nuovo sistema dipenderà, tuttavia, dalla capacità delle aziende sanitarie di individuare con precisione le carenze, programmare gli acquisti e tradurre le risorse aggiuntive in una maggiore disponibilità di prestazioni per i pazienti.

Fico: «Le risorse devono rispondere ai bisogni reali»

Il presidente della Regione, Roberto Fico, rivendica il cambio di impostazione e indica nella maggiore aderenza ai bisogni dei cittadini la direzione da seguire. «Le due misure approvate in materia di sanità vanno nella direzione di un sistema più efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini», afferma il governatore, sottolineando che l’adeguamento tariffario risponde alla necessità di recepire i nuovi importi nazionali, mentre la revisione dei criteri di riparto modifica progressivamente il rapporto con le strutture private accreditate.

«Vogliamo superare progressivamente una distribuzione delle risorse basata sulla spesa storica, per orientare i finanziamenti verso le prestazioni di cui i cittadini hanno realmente bisogno», spiega Fico. E aggiunge: «Già quest’anno destiniamo 6 milioni di euro alle prestazioni individuate dalle Asl sulla base dei tempi di attesa e delle esigenze dei territori». Il percorso, precisa il presidente, proseguirà attraverso il confronto con gli operatori del settore. L’obiettivo è «utilizzare al meglio le risorse pubbliche, ridurre le liste d’attesa e garantire ai cittadini risposte più rapide e adeguate ai loro bisogni di salute».