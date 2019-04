Avellino, al teatro Gesualdo si ride con Gino Rivieccio e i suoi “Cavalli di ritorno 2.0”

Violazione della privacy, furto d'identità, minacce online e tanto altro ancora. Al Teatro “Carlo Gesualdo”di Avellinova in scena la rappresentazione in chiave ironica e divertente di uno dei reati più odiosi: il ricatto. Aggravato dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Mattatore e vittima per tutto il weekend sul palcoscenico di Piazza Castello sarà Gino Rivieccio, protagonista di “Cavalli di ritorno 2.0”. Un grande ritorno per il comico partenopeo, che porterà in scena per il pubblico irpino lo spettacolo scritto insieme a RiccardoCassini, GustavoVerde ela collaborazione di GianniPuca, di cui firma anche la regia. Il doppio appuntamento è fissato per domani, sabato 6, alle ore 21.00, e domenica 7 aprile, alle ore 18.00.

Cosa accadrebbe se a un attore venisse rubata la sua identità? Come vi comportereste se il delinquente entrando nella vostra privacy si vantasse di avervi incastrato e vi obbligasse a fare quello che vuole? È questa la trama della rappresentazione scenica di ciò che accade a Rivieccio, la cui vita viene presa di mira online da un fan che si impadronisce dei suoi dati e del suo profilo per sbeffeggiarlo e ricattarlo pubblicamente. Da queste premesse prendono corpo una serie di sketch esilaranti che lasceranno il pubblico senza fiato, di fronte ad uno show tutto da ridere. Anche perché il nostro protagonista non può neppure ribellarsi, in quanto il ladro minaccia di farlo sparire dal web e da tutto quello che si può gestire attraverso la rete. Insomma dopo i cavalli di razza, i cavalli dei pantaloni, i cavalli di Troia e i cavalli di battaglia è il momento di ridere e divertirsi con i “Cavalli di ritorno”, rigorosamente nella loro versione 2.0.

Intanto, ecco il nuovo appuntamento al Teatro “Carlo Gesualdo”in programma per il prossimo fine settimana, quando sarà recuperato lo spettacolo saltato a febbraio per l'infortunio patito dal suo protagonista. Sabato 13 e domenica 14 aprile, infatti, sarà la volta di “Millevoci Tonight Show”, il one man show comico-musicale di Francesco Cicchella. Finalmente, l'artista partenopeo porta in scena il suo spettacolo, che si preannuncia molto coinvolgente, per la regia di Gigi Proietti. Uno spettacolo nel quale Cicchella mette in gioco le sue doti di comico, cantante e intrattenitore. Il titolo strizza l’occhio allo storico varietà di Rai1 “Milleluci” e al contemporaneo “Tonight show” americano, sintetizzando uno dei criteri principali dello spettacolo: fondere gli elementi tradizionali del varietà con una concezione più fresca, moderna ed innovativa del one man show. Da qui il via libera a parodie, sketch, battute a bruciapelo e cover di canzoni famose, per una performance variegata che lascerà ampio spazio all'improvvisazione.

Accanto a Cicchella, ritroviamo ancora una volta Vincenzo De Honestis, con il quale forma una coppia comica più che collaudata, e i due giovani performer Ciro Salatinoe Giovanni Quaranta, nei panni di due attrezzisti che approfittano di ogni momento utile per dare sfogo alle loro velleità artistiche. La direzione musicale è affidata al maestro Paco Ruggiero, che dirige una band formata da otto elementi. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Cicchella, insieme a Riccardo Cassini, Vincenzo De Honestis e Gennaro Scarpato.

Prezzi dei biglietti per “Cavalli di ritorno 2.0”

Platea Intero € 35,00; Galleria Intero € 28,00.

Platea Under € 25,00; Galleria Under € 20,00.

Orario biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo:

dal mercoledì al sabato con il seguente orario 10.00-13.00/17.00-20.00.

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo.

info biglietteria 0825.771620- e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it - info@teatrocarlogesualdo.it

biglietti disponibili anche on line su www.vivaticket.it

A cura di

Associazione C.T.R.C Teatro Pubblico Campano

t| 081.7345210 / 081.7345213 - f| 081.7345215

www.teatropubblicocampano.com - info@teatropubblicocampano.com