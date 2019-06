Tutto pronto per l'Irpinia Mood Festival

Giunta alla sua quinta edizione Irpinia Mood ha scelto come claim della kermesse 2019 il pane quotidiano inteso non solo come semplice alimento, ma come simbolo di evoluzione del genere umano, segno degli usi e dei costumi di un popolo. Pane che è grano antico, lievito madre, territorio. Pane che è simbolo di amore e fratellanza, pane che è lotta allo spreco, pane che nutre, pane che sfama. Pane che è quotidiano come quotidiano per noi deve essere il valore di una terra che va tutelata. Pane che sarà lo spunto ideale per fare luce sui concetti di biodiversità, sostenibilità, turismo, ambiente e cultura. Irpinia Mood chiamerà a raccolta chef, cuochi, ristoratori, produttori ed esperti del settore per una tre giorni ricca di percorsi enogastronomici, incontri, workshop e cooking class. Un lungo weekend dedicato al gusto tipicamente irpino per assaggiare ricette della tradizione, abbinamenti insoliti, ma anche street food, vini e birre di qualità. Novità di questa edizione sarà Casa Irpinia, una moderna struttura in legno dove saranno dislocati i talk di approfondimento e i laboratori. Un punto di riferimento per gli utenti del Festival che vogliono approfondire l'aspetto sociale e culturale che ruota intorno alla filiera agroalimentare. Spazio, infine all'arte e alla musica. Tra i super ospiti, ci sarà Marco Castoldi, in arte Morgan, che si esibirà venerdì 28 giugno 2019 con il suo spettacolo Piano Solo. Un viaggio all’interno della musica ricordando anche i passaggi fondamentali della sua vita artistica.