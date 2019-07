A Lapio va in scena il palio del vino

Lapio - Taglia il traguardo della quinta edizione "Palio del Vino-Fuori dal tempo... tra storia e sapori" organizzato dal Forum dei Giovani, patrocinato dalla regione Campania, dal Comune di Lapio e dalla Pro Loco, in programma il 20 e 21 Luglio nel centro irpino. Ad alternarsi nel corso della due giorni intrattenimento, rievocazioni storiche, giochi e degustazioni, il tutto tra i vicoli e le piazze di una delle capitali irpine delle uve pregiate. Si parte sabato 20 Luglio con una degustazione guidata presso il Palazzo Filangieri con L'ONAV (sezione di Avellino), impreziosita dalle note della flautista Agnesepia Barile, studentessa del conservatorio "Cimarosa" di Avellino. Domenica 21 Luglio, alle ore 11, sfileranno le compagini in gara, rigorosamente in abiti d'epoca e saranno presentate le squadre che parteciperanno al palio. Quindi spazio ai giochi in piazza Sant'Antonio, che si fanno omaggio alla Lapio medievale tra botti di vino, carri, corse con i sacchi. A partire dalle 16 i giochi saranno di scena in corso Umberto I per proseguire fino alla sera. il palio vuole essere innanzitutto un momento di aggregazione, capace di coinvolgere i giovani e l'intera comunità. Alle ore 21 appuntamento con la premiazione della squadra vincitrice e poi spazio alla festa nel segno di musica e gastronomia.