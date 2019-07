Paolo Cresta porta in scena "Uno, nessuno e centomila" al Real Orto Botanico di Napoli

Napoli - Paolo Cresta porta in scena 'Uno, nessuno e centomilà di Luigi Pirandello, sabato 27 luglio alle ore 21 (repliche fino a lunedì 29), al Real Orto Botanico di Napoli, nell’ambito della rassegna estiva Brividi d’Estate 2019, diretta da Annamaria Russo. In scena un uomo, solo, avvolto nel disegno luci di Amedeo Carpentieri, si rivolge direttamente al pubblico, proprio come il romanzo si rivolge direttamente al lettore. Racconta la sua storia, e nel farlo si confida, si confessa, rivive il suo lancinante viaggio interiore, inducendolo ad affermare che, oltre a tutto il resto, non ha più bisogno di un nome, perché i nomi convengono ai morti, a chi ha concluso. Lui è vivo, e non conclude. La vita non conclude, e non sa di nomi. E’ così che, da un semplice specchio, superficie ambigua e inquietante, emerge per Vitangelo Moscarda, un volto di sé finora ignorato, provocando in lui una profonda crisi, fino all’agghiacciante consapevolezza che la sua immagine negli occhi degli altri è lontana anni luce da quella che ha di se stesso. Da qui la presa d’atto ancora più inquietante: egli non è 'unò, come aveva creduto sino a quel momento, ma 'centomilà, nel riflesso delle prospettive degli altri, e quindi 'nessunò. La realtà banale e paradossale dell’uomo, in relazione a se stesso e agli altri, è il filo rosso di una storia nella quale ciascuno di noi è costretto a riconoscersi.