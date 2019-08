Ravello, suoni del Sud nella Città della Musica con Teresa De Sio

RAVELLO - Teresa De Sio, sarà la protagonista domani 16 agosto alle 21, in piazza Duomo, a Ravello nell’ambito della rassegna musicale “Suoni del Sud”, organizzata dal Comune La De Sio, presenterà l’album uscito lo scorso maggio: “Puro Desiderio”, segna il passaggio in una nuova epoca della creatività dell’artista partenopea. Dieci tracce, dieci storie che ci appartengono, dove non poteva mancare il dialetto napoletano, in particolar modo nel brano “Quante nuvole” interamente in gergo. “Puro Desiderio”, è un album che sterra nell’intimo, parlando di sentimento, attraverso l’arte di suoni contemporanei. Realizzato con il giovane produttore, compositore ed arrangiatore Francesco Santalucia, il disco è un mix di ritmi acustici percussioni, strumenti etnici, un suono profondo che spazia dalla musica rock al pop d’autore. A due anni dall’uscita di “Teresa canta Pino” dedicato all’amico Pino Daniele, la cantautrice con questo nuovo progetto si svela al pubblico in un mondo musicale e poetico, intimo e privato. I prossimi appuntamenti della rassegna “Suoni del Sud”: il 24 agosto, Antonio Onorato New Quartet; il 30, Tullio De Piscopo; il 5 settembre, Sandro Deidda e il Trio Salerno; il 7, Valentina Stella; il 14, Tony Esposito; il 21 settembre, i Vico Masuccio. dapu