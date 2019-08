Gran finale nel Cilento di Fruit&Salad on the Beach

SALERNO - Fruit&Salad on the Beach concluderà il suo viaggio fermandosi in due spiagge cilentane che vantano acque premiate con la bandiera blu 2019, l'attestato più ambito dalle località turistiche marinare d'Italia che riconosce il raggiungimento di determinati parametri ambientali per la tutela del mare e l'ecosistema. Domani, 19 agosto, si terrà la ventiduesima tappa presso la spiaggia dell'Hotel Cerere, un albergo distante pochi metri dal premiato mare di Paestum. Martedì 20 agosto si terrà invece la ventitreesima e ultima tappa all' Olimpia Cilento Resort, una struttura situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e bagnata dalle limpide acque ricadenti nel territorio del Comune di Marina di Ascea (SA). Come di consueto, a partire dalle ore 10, i piccoli bagnanti, ricevuti i gadget ufficiali, saranno coinvolti in giochi atletici e attività di divulgazione con consigli di un esperto, apprendendo, sin da piccoli, le nozioni fondamentali per seguire un'alimentazione e uno stile di vita sano ed equilibrato, di cui faccia parte tanta attività fisica. Il tutto terminerà con la distribuzione di frutta e verdura fresca a tutti i bagnanti della struttura ospitante. La campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, Agritalia, La Deliziosa e Terra Orti.