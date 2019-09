CAPRI - Una tre giorni da venerdì 13 a domenica 15 settembre con incontri su disegno, scrittura creativa e mondo dei games che animeranno l'isola azzurra, tra i due comuni di Capri ed Anacapri, ospite d'eccezione il maestro Claudio Castellini, autore dell'illustrazione di copertina di questa edizione.

L'evento organizzato e promosso dalla Città di Capri e dal Comune di Anacapri, in collaborazione con l'associazione culturale Arcadia, quest'anno vede coinvolti anche i giovani disegnatori e sceneggiatori della scuola internazionale di Comics di Napoli che guideranno alcune sessioni laboratorali e di workshop di disegno e scrittura creativa tra il Centro Multimediale Cacace di Anacapri ed il Centro congressi di Capri.

Il via alla kermesse si terrà ad Anacapri nel centro Cacace, venerdì 13 settembre alle 11.00 con una sessione di giochi di ruolo guidata dalla scuola internazionale di Comics di Napoli. L'incontro sarà seguito da giovani allievi e docenti della scuola internazionale di Comis di Napoli tra cui Davide di Marco Pisciottano, Josephine Montella e Silvana di Somma. A seguire in serata, nella stessa giornata è previsto un incontro col maestro Castellini e l'inaugurazione di una mostra con sui disegni.

Sabato mattina, sempre nella sala Cacace è previsto un secondo incontro più tecnico col maestro Castellini per poi la sera alle 18.00 spostarsi nella sala consiliare della città di Capri ed inaugurare una seconda sessione della mostra con tavole del maestro Castellini e disegni degli artisti della scuola internazionale di Comics di Napoli.

I lavori proseguono domenica alle 11.00 nella sala Pollio di Capri con un workshop a cura della scuola internazionale di Comics di Napoli. La conclusione del festival si terrà alle 17.30 nella sala Auditorium di Capri con la proiezione del film di animazione: "Batman – Mask of the Phantasm"