Universiadi, conto alla rovescia. De Magistris: sarà successo

"Sul San Paolo, la ristrutturazione sta avvenendo senza risorse messe dalla società, per evitare che il Napoli non giochi nel suo stadio, una cosa impensabile. Il tutto sta avvenendo grazie alle Universiadi, che noi abbiamo anche un po' follemente preso. Saranno un grande successo per Napoli, la Campania ma anche per l'Italia. Siamo stati bravi a captare risorse pubbliche che non avevamo. E abbiamo ristrutturato impianti sportivi anche in periferia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al Forum.

"Siamo arrivati a una svolta per lo stadio Collana che dovrà essere pronto per le Universiadi e non tollereremo per un attimo speculazioni che si sono fatte su questa vicenda che si è trascinata per anni". Lo ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Lira Tv.

La vicenda dello stadio del Vomero si è trascinata, ha detto De Luca, "per una doppia responsabilità, prima di tutto del Comune di Napoli, che per anni non ha investito un euro per le manutenzioni. Ricordo che tre anni fa lo stadio fu sequestrato dalla magistratura perché era pericoloso. La seconda responsabilità è della precedente giunta regionale che ha fatto un bando per la gestione talmente sgangherato che si è aperta la stagione ricorsi arrivata fino al Consiglio di Stato. La giunta regionale attuale si è adeguata alla sentenza e ha dato la concessione alla società Giano che ora investe sette milioni per blocco palestre su via Ribera, il blocco tribuna, i lavori su Piazza Quattro Giornate, il palazzetto dello sport e la pista di pattinaggio. La Regione investe per il campo gioco, la pista di atletica, il blocco tribuna lato Vico Acitillo e la piscina.

Abbiamo preso per i capelli una situazione incancrenita, abbiamo fatto di tutto per garantire le socoietà sportive del Vomero e per garantire ai giovani di poter svolgere l'attività sportiva".