Universiade Napoli 2019, accordo con il CFS/CPT per il monitoraggio delle opere edili

Venerdì 1 febbraio 2019 sarà presentato l’accordo sottoscritto tra il Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 ed i CFS/CPT della Regione Campania. La conferenza stampa è in programma, alle ore 11, nella sede dell’Agenzia Regionale Universiadi – in Viale J.F. Kennedy 54, presso la Mostra d’Oltremare, a Napoli.

L’intesa è relativa al “servizio di supporto operativo in materia di sicurezza e salute sui cantieri dei lavori previsti dal Piano degli Interventi per la realizzazione delle Universiadi Napoli 2019” in tutto il territorio della Campania. Per la provincia di Avellino, relativamente ai cantieri di adeguamento e ristrutturazione degli impianti sportivi destinati ad ospitare le Universiadi, sarà affidata al CFS Avellino l’attività di monitoraggio e verifica dei livelli di sicurezza durante l’esecuzione delle opere edili. Coinvolte le strutture sportive di Avellino (Paladelmauro, Campo Coni e Stadio Partenio-Lombardi) e Ariano Irpino (Palazzo dello Sport) dove saranno impegnate numerose imprese per la realizzazione degli adeguamenti funzionali in tempi molto ristretti.

Alla conferenza stampa di presentazione, gli Enti saranno rappresentati dai rispettivi Comitati di Presidenza e dai direttori. Per il CPT SALERNO saranno presenti: il presidente arch. Gaetano Carratù, il vice presidente Ferdinando De Blasio e il direttore ing. Vito Troisi. Per il CPT CASERTA: il presidente Gaetano Barbarano, il vice presidente Antonio Cirillo e il segretario Giuseppe Perretta. Per il CFS NAPOLI: il presidente ing. Paola Marone, il vice presidente Giovanni Passaro, il coordinatore dott. Alfredo Foglia. Per il CFS AVELLINO: il presidente Edoardo De Vito, il vice presidente Antonio Cirillo e il direttore Gianni Solimene. Per il CFS BENEVENTO: il presidente Albano Della Porta, il vice presidente Antonio Di Capua e il coordinatore Angelo Nuzzolo. Infine, l’Agenzia Regionale Universiadi sarà rappresentata dal commissario straordinario ing. Gianluca Basile.

Gli scopi delle convenzioni sottoscritte sono quelli di: apportare una collaborazione per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori impegnati nei cantieri interessati dallo svolgimento delle Universiadi 2019; favorire la consapevolezza nell’applicazione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e del lavoro regolare, non soltanto mediante il rispetto delle norme, ma promuovendo, insieme azioni mirate e specifiche, atte a garantire l’informazione, la formazione e l’assistenza a tutto il sistema interessato dalla realizzazione degli interventi; incrementare la consapevolezza del ruolo dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, e delle imprese nella gestione sostanziale della sicurezza.