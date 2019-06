Il Canapè Baby Challenge verso la finale a Montesano sulla Marcellana

SALERNO - Grazie al lavoro certosino dell'Asd Marco Pantani e dell'Asd Giro d'Italia Amatori, fervono i preparativi per il Trofeo Montesano sulla Marcellana che coincide con la finale del Canapè Baby Challenge: domenica 16 giugno è il giorno della festa finale del circuito per esordienti e giovanissimi che saluta una stagione piena di soddisfazioni ottenendo una partecipazione numerica al di sopra di ogni più rosea aspettativa nelle prove disputate a Deruta (Umbria) e a Sant'Angelo Le Fratte (Basilicata) tra momenti di gara e spirito di aggregazione sotto il segno del divertimento e della passione per le due ruote.

A Montesano Scalo (ritrovo alle 8:00 in via 11 Settembre e partenza alle 10:00 in Via Garibaldi) di scena esordienti e donne allieve in un circuito di 4 chilometri da ripetere 7 volte.

Nel pomeriggio a partire dalle 16:00 (partenza sempre da via Garibaldi) il carosello dei giovanissimi under 13 (anello di 800 metri da fare più volte a seconda dell'età del baby partecipante) per la gioia degli organizzatori che accontenteranno i tanti bambini e i ragazzi a suon di premi e tante belle sorprese. Di rilievo l'appoggio dell'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana con in testa il sindaco Giuseppe Rinaldi e l'assessore Marzia Manilia per la realizzazione di una piacevole manifestazione ciclistica "per i giovani e con i giovani".