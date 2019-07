Universiadi: ecco come seguire la cerimonia di chiusura

NAPOLI - La cerimonia di chiusura della 30^Summer Universiade Napoli 2019, che si svolgerà domani sera allo Stadio San Paolo di Napoli, sarà trasmessa in differita su Rai2 alle ore 23 circa.

La cerimonia sarà, invece, trasmessa in diretta a partire dalle 21 da diverse emittenti televisive regionali. In Campania: LiraTV, Canale21, CANALE8, Repubblica TV, Piuenne, Napoli24, Minformo TV, ilsussidiario.net. La diretta sarà trasmessa anche su FISU.TV, il canale ufficiale della Federazione Internazionale Sport Universitari. All’estero via satellite in Europa, Asia e America Latina. Per il pubblico dei social ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale «Napoli 2019 Summer Universiade».