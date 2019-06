La Sidigas cala il poker: ecco Taylor

Avellino – E' Brandon Taylor il quarto innesto della Sidigas Scandone Avellino. Dopo aver limitato gli ultimi dettagli la società ha ufficializzato l'accordo con il cestista classe 1994. Il neo-playmaker biancoverde di 178 cm per 78 kg, proveniente dal Bergamo Basket ha all'attivo già tre stagioni di esperienza in Europa. A descrivere Taylor è Fabrizio Frates, ex tecnico di Avellino : “ Ha grande propensione al tiro da tre punti. È un giocatore che ha avuto modo di dettare il ritmo, mi sembra molto educato al gioco di squadra, non ha tanta statura ma è una sfida da vincere. È una bellissima scommessa per l'Avellino”.