Universiadi, anche al Paladellmauro di Avellino si alza il sipario: in campo Italia Canada

Unersiade ad Avellino propone subito un evento sportivo di cartello. Stasera al Paladelmauro si affronteranno le nazionali di Italia e Canada. La prima palla a due alla ricerca del podio. Dalle ore 20, al Pala Del Mauro di Avellino esordisce la nazionale italiana maschile di pallacanestro contro il Canada, considerato tra le favorite alla vittoria finale della 30esima Summer Universiade. In tribuna per tifare gli azzurri guidati dal commissario tecnico Andrea Paccariè ci sarà anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci: “Desidero rivolgere i complimenti al comitato organizzatore, alla Regione Campania, ai sindaci del territorio, a chi ha investito per realizzare questo miracolo. L’Universiade è un evento mondiale e gli impianti messi a nuovo dall’organizzazione regaleranno un futuro al basket campano e italiano”. Per il Presidente Petrucci “il torneo potrebbe regalare sorprese, certo Stati Uniti e Canada sono un passo avanti a tutti ma siamo la squadra di casa e per questo abbiamo l’obbligo di onorare la maglia Azzurra. Intanto – conclude il Presidente della Fip – una grande vittoria è stata già ottenuta: il grande successo della Campania”. Il basket internazionale protagonista in Campania dal 3 all’11 luglio con sedici team, divisi in quattro Gironi, iscritti al torneo maschile della 30esima Summer Universiade. Atleti universitari nati tra il 1994 e il ’99 saranno in campo con la maglia azzurra, tra cui Mattia Da Campo, fra gli italiani in NCAA nel roaster della Seattle University. È lui il giocatore più atteso. Tra i più attesi per la vittoria finale i big del campionato universitario americano, tradizionale fucina di stelle per la NBA. Dopo la delusione delle ultime Universiadi a Taipei 2017, sconfitti nella finale dalla Lituania, gli Stati Uniti puntano a superare gli altri favoriti del torneo: Lettonia, Cina, Croazia e Russia.