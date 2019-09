La Scandone riparte da De Gennaro

AVELLINO. E’ un nuovi inizio per la truppa irpina. Un piccolo ritorno alla normalità per la Scandone. Ieri pomeriggio la squadra di coach Gianluca De Gennaro ha effettuato il primo allenamento. Domenica, Avellino, sarà in campo per affrontare Scauri nella prima giornata del campionato di Serie B. Questo il primo roster della Scandone Del Regno, De Leo, Fucci, Marzaioli, Mengue, Migliorelli, Pappalardo, Rajacic, Scardino, Tronco, Ventrone. Sul parquet del Pala del Mauro ieri c’era anche il neo direttore generale nominato dal cda Gerardo Santoli. Al fianco del tecnico irpino l’ex responsabile del settore giovanile dello scorso anno Rodolfo Robustelli che avrà il ruolo di assistant coach di De Gennaro. «Abbiamo pescato il meglio possibile in una situazione del genere - ha spiegato il neo tecnico - Abbiamo lavorato al massimo in due giorni creando la miglior squadra possibile. Sono contento di quanto fatto, ma sono mancate alcune ciliegine sulla torta. Resto convinto che qualcosa possa arrivare nel breve tempo possibile. Durante il mio lavoro cercheremo di conoscerti tra noi. E’ fondamentale creare un gruppo all’interno del basket. Giocheremo a Scauri a viso aperto, magari dimostrando la voglia che mi hanno testimoniato in questi giorni». «E’ l’occasione che ho sempre aspettato - continua De Gennaro - Quando ho avuto l’incarico non ho pensato a nulla, ma solo a buttarmi a capofitto in questa nuova avventura. Sono nato con la Scandone, ma soprattutto devo tanto alla società. Ringrazio e voglio mettere frutto tutto ciò che ho imparato in questi anni». Sono sicuro che i tifosi non avranno bisogno di alcun appello - sottolinea De Gennaro - verranno di loro sponte. Io chiaramente in questo momento non posso chiedere nulla se non di darci un po’ di tempo Della proprietà Sidigas resta poco, anzi ormai non c'è più nulla. Il parquet è vuoto. Solo il marchio Givova garantirà le divise sociali per il campionato. All’orizzonte sarà certamente una stagione di transizione per Avellino. Domenica non mancherà l’apporto del pubblico. Gli Original Fans 1999 saranno vicini nella prima trasfera della rinascita della Scandone. Dopo diciannove anni di professionismo la Scandone riparte dalla Serie B contro una formazione che vorrà dire la sua. Non fosse altro perché i padroni di casa hanno oltre un mese di preparazione nelle gambe, mentre la Scandone ci arriverà con meno di 48 ore di allenamenti. Nella giornata di oggi il primo cittadino e il direttore generale della Scandone dovrebbero presentare il progetto in una conferenza stampa. La città avrà le idee chiare o almeno si spera dopo una lunga estate che ha visto patire i tifosi. Nella mattinata di ieri il primo cittadino non si è lanciato in dichiarazioni in attesa dell’eventuale conferenza stampa di oggi. Le uniche frasi pronunciate da Festa sono state: «C’è grande gioia, grande soddisfazione per aver consentito alla Scandone, la Scandone matricola 204, di partire e disputare questo campionato».