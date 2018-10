Napoli celebra Maradona nel giorno del suo compleanno De Laurentis: ti aspettiamo

- "Tanti auguri Diego !! Ti aspetto presto al San Paolo". Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis facendo i auguri a Maradona per il suo 58mo compleanno.

Per molti è una ricorrenza importante da segnare sul calendario, per altri è addirittura un giorno sacro, come il Natale: oggi compie gli anni Diego Armando Maradona. «Il 30 ottobre 1960 a Lanùs, in Argentina, nasceva il calcio» è, per fare un esempio, uno tra i commenti più pubblicati sui social. 58 sono gli anni che oggi festeggia il D10S del fùtbol, 34 ne sono passati invece da quando Ferlaino, presidente mai dimenticato, lo portò a Napoli dal Barcellona.

Nella città partenopea il Pibe de Oro trascorse 7 stagioni, collezionando 259 presenze e 115 gol, grazie ai quali riuscì a portare ben due tricolori.