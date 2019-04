Seria A, il Napoli batte il Frosinone ma viene contestatato dai tifosi

Il Napoli ha battuto il Frosinone 2-0 (1-0) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 34/a giornata della Serie A. Un gol per tempo di Mertens e Younes decidono la sfida tra gli azzurri, che salgono a quota 70 punti in classifica, e i ciociari, ormai ad un passo dalla matematica retrocessione.

"Carletto l'ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto". Questo lo striscione che sostenitori del Napoli hanno affisso questa notte nel luogo simbolo della città, Piazza del Plebiscito. Uno striscione lunghissimo per attaccare direttamente il tecnico azzurro Ancelotti e il presidente del Napoli De Laurentiis. Lo stesso striscione è stato affisso stanotte anche in via Marina, su uno dei muri che separa la strada dall'area portuale di Napoli.

Già alla vigilia della sfida di Europa League all'Arsenal, erano stati esposti striscioni con la scritta "Pretendiamo la coppa Uefa" a cui Ancelotti aveva risposto in conferenza stampa che è sbagliato "pretendere" ma che lui e la squadra avrebbero assicurato il massimo impegno.