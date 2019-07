Crisi calcio e basket avellinesi, il sindaco Festa: cerchiamo solo imprenditori seri

Il sindaco di Avellino Guanluca Festa sulle vicende societarie di calcio e basket:

"E’ evidente che c’è grande apprensione da parte di tutti i tifosi, a partire da quelli storici come Mario Dell’Anno, ed è giusto che ci sia un appello lanciato da parte delle istituzioni e tifosi a farsi avanti verso chi può dare una mano allo sport irpino per salvare questi due patrimoni – spiega Festa. Per ciò che concerne il mio compito in questa fase, io sto esortando chi è realmente interessato a presentare proposte ufficiali affinchè si possano valutare. Chiaramente sto cercando di far sì che queste proposte riguardino anche il basket, da buon padre di famiglia devo salvaguardare tutti i figli di questa comunità”.

. Da parte mia in questo momento c’è l’intenzione e la volontà di provare a coinvolgere imprenditori seri che abbiano consistenza economica e anche intenzioni chiari a farsi avanti e a provare a salvare entrambi i club”.