Lupi, in panchina c’è Ignoffo

AVELLINO- Clamoroso ribaltone. Quando sembrava tutto fatto per l’ingaggio di mister Eziolino Capuano, la società avellinese ha scelto in panchina invece Giovanni Ignoffo, mister siciliano ex giovanili Palermo e Benevento alla prima esperienza come primo allenatore professionista e già difensore centrale dei lupi (nonchè di Avellino, Foggia, Napoli e Perugia). Ignoffo in panchina guiderà quest’anno i lupi in Serie C affiancato da Daniele Cinelli, già capitano dei biancoverdi anni fa e lo scorso anno secondo di Bucaro in Serie D. La presentazione del duo Ignoffo- Cinelli e del nuovo ds Di Somma arriveranno nel corso di questa settimana. La preparazione pre campionato invece dovrebbe partire lunedì 5 agosto al “Partenio-Lombardi”.