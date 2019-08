Avellino - "E' un grosso onore per me e per i miei compagni essere qui in questa grandissima società. Abbiamo lo scudetto cucito sul petto e ci rende onore". Così Alessandro Tonti neo estremo difensore dell'Avellino nel giorno della presentazione delle nuove maglie. Al fianco dell'ex Como anche Alessio Abibi. Presente il capitano Santiago Morero, Fallou Nije e Diego Albadoro. Cerimonia che ha visto presente l'addetto marketing dell'Avellino Andrea Festa e l'amministratore di Magma, Martino Canonico. "Vedere il nostro brand sulla divise da gara dell'Avellino calcio ci ripaga dei sacrifici svolti in quest'ultimo periodo" spiega Canonico.