Napoli-Liverpool, Ancelotti: "Partita emozionante e complicata"

Risultare il top degli allenatori nella disamina dei tecnici italiani da parte dell’allenatrice della Nazionale Italiana di calcio femminile, Monica Bartolini, ha sortìto l’effetto di galvanizzare la vigilia di Ancelotti, alle prese con l’avversario che più di ogni altro, anche della stessa Juventus , lo ha amareggiato nella scorsa stagione: il Liverpool, domato all’andata con una prestazione maiuscola, e vincente al ritorno grazie all’intervento, quanto mai fortunoso, del miglior portiere al mondo, tal Allison, sarà l’avversario delle prima di Champion’s 2019/2020. Nel considerare il girone, che dovrebbe ( facciamo gli opportuni scongiuri ndr) consentire agli azzurri di accedere agli ottavi, in discesa, è altrettanto vero che arrivare primi o secondi può avere la sua importanza, per cui è necessario e, forse, anche indispensabile domare i Reds, in forma più che smagliante, avendo raccolto cinque successi in altrettanti incontri in Premier League, ma, ciò che più annichilisce, è il distacco inflitto dopo poche giornate al City, che viaggia a dieci punti in graduatoria. “ Dare del ”favorito” al Napoli mi sembra eccessivo, nonostante la formazione si sia arricchita di campioni e risultiamo decisamente più completi. Dopo la caterva di reti che abbiamo subìto a Firenze ed a Torino, la squadra è riuscita a tenere inviolata la porta, ma non possiamo cullarci sugli allori perché di errori ne abbiamo comunque commessi e Salah, Firmino e Manè non falliranno se gli concederemo spazi eccessivi nelle ripartenze.” Inglesi al top, lontani da quella formazione messa sotto in pre campionato: “ Non accetto paragoni con quella gara, era un match in preparazione della stagione, e mancavano i big che invece saranno presenti in Champion’s. Mi avvarrò di coloro che hanno riposato sabato, e di certo non scopro le carte, per cui accetto che tutti indichino la formazione con Insigne, Allan e Manolas, ma, per me, non è ancora nulla di scontato sino a qualche ora prima della gara.“ Difesa a quattro con i mastini Koulibaly, Manolas e Maksimovic a fare muro ? “ Non ho deciso gli uomini, ma certamente non snaturerò il sistema di gioco difensivo anche perché la fiducia che ripongo in questi uomini prescinde dagli episodi di Torino e Firenze.” La formazione di Klopp, a diferenza del Napoli, ha lasciato l’intelaiatura dello scorso anno, culminàto con la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie, mentre lei ha aumentato il tasso di qualità, sarà sufficiente per ripetere la gara del gol di Insigne in zona cesarini ? “ Loro più coesi in virtù dell’amalgama raggiunto, noi più forti, ma dalla nostra abbiamo il pubblico delle grandi occasioni che darà la spinta giusta, intonando i cori che sono congeniali alla piazza di Napoli, per dimostrare che non siamo inferiori al loro famoso “You’ll never walk alone” .” La gente partenopea vorrebbe salutare un gol di Llorente, potrà essere in campo dall’inizio ? “ Non ha nelle gambe gli interi novanta minuti ma scalpita perché è già in sintonia con i compagni di reparto e con la tifoseria, per cui nulla gli è proibito in questa gara, ricordando che anche lui ha un sassolino da togliersi dalla scarpa: contro il Liverpool ha giocato la finale di Champion’s, perdendola, indossando la divisa del Tottenham….”

di Adriano Mongiello - foto di Antonello Venditti