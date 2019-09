Il Napoli non si ferma più, battuto il Lecce in casa

LECCE: Gabriel 6,5 , Rispoli 5 871’ Benzar 5), Lucioni 6, Rossettini 5, Calderoni 5, Majer 5, Tachtsidis 5 (46’ Petriccione 5), Tabanelli 6, Falco 6 (65’ Lapadula 5), Farias 5, Mancosu 5.

In panchina: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Skakhov, Dumancic, La Mantia, Babacar, Lo Faso.

All. Fabio LIVERANI 5

NAPOLI: Ospina 5,5 , Malcuit 6, Maksimovic 6,5 , Koulibaly 7, Ghoulam 6,5 , Ruiz 6,5 , Zielinski 7 , Elmas 6 (74’ Callejon s.v.), Insigne 7, Milik 6 (73’ Lozano s.v.)), Llorente 8 (86’ Luperto s.v.).

In panchina: Meret, Karnezis, Rui, Mertens, Di Lorenzo, Hysaj, Gaetano.

All. Carlo ANCELOTTI 7

Arbitro: Piccinini di Forlì 6,5

Guardalinee: Galetto e Bacini – Quarto uomo: Baroni – VAR: Pasqua – AVAR: Cecconi

Marcatori: 28’ e 82’ Llorente (N), 40’ Insigne(N) rig. , 52’ Ruiz (N), 61’ Mancosu (L) rig. .

Note: terreno in ottime condizioni in una giornata dalla temperatura alta. Spettatori presenti circa ventimila con oltre mille di fede azzurra. Ammoniti: Ghoulam, Elmas e Ruiz per il Napoli, Tachtsidis, Gabriel e Tabanelli per il Lecce. Calci d’angolo 6 a 4 per il Napoli. Recuperi: 1’ e 4’.

LECCE. E’ il Napoli delle seconde linee oppure la squadra in forza ad Ancelotti è composta da una rosa completa che consente diverse soluzioni senza stravolgere la fisionomia di gioco ? Decisamente la bilancia pende per la seconda ipotesi che conferma come il passato sia servito da lezione per il Presidente: il De Laurentiis non si è lasciato incantare dalle sirene del mercato che imponevano, soprattutto da parte dei tifosi, di fiondarsi su Icardi , ed invece, a parametro zero ( che bravo Giuntoli ndr), ha prelevato Llorente, che lasciato il Tottenham si allenava da solo in attesa di trovare squadra disposta ad accettare le sue prestazioni. E’ la novità più bella di un inizio di stagione, un calciatore che pareva essere destinato ad accontentarsi di soluzioni di ripiego, sta dimostrando, come d’altronde anche altri calciatori della sua età, che dove la classe non è acqua non c’è da fare i conti con gli anni che si porta sulle spalle: dopo tre gare, tra l’altro, due dove è subentrato dalla panchina, ed ieri sin dal primo minuto, ha realizzato tre reti e affidato un assist a Mertens nella gara di Champion’s: un avvio che supera in qualità e quantità quello di Milik, al primo anno del polacco in maglia azzurra. Allo Stadio del mare, il pubblico occupa ogni ordine di posto, ma tralasciando i primi venti minuti in cui il Napoli pur essendo assoluto padrone del campo, commetteva errori nei passaggi più elementari, e sembrava che i numerosi avvicendamenti in formazione, legati ad infortuni, con Manolas ed Allan in infermeria, e a soluzioni di riposo, quali Di Lorenzo, Rui, Callejon e Mertens, potessero rendere ardua la trasferta salentina, ma i rimbrotti del tecnico sortivano l’effetto di risvegliare un po' tutti, a partire da Malcuit, che sulla fascia destra riusciva ad imperversare, a destare Ruiz ed Elmas che con Zielinski formavano la barriera di centrocampo a tre quando si operava in attacco, e l’unico che appariva nelle condizioni ideali era l’Insigne, che con l’appoggio di Ghoulam sul settore sinistro, riusciva più volte ad essere efficace per la coppia inedita di torri, con Milik che partiva un tantino più dietro, inserendosi tra le linee. Fasi di studio, ma continuo possesso palla per i partenopei ( al termine dell’incontro i numeri confermavano quasi il settanta per cento per il Napoli ), e il primo segnale che non sarebbe stata una passeggiata per il Lecce, lo si è visto al 23’ con Insigne che aggirava Rispoli e colpiva la palla di forza costringendo Gabriel in angolo: alla battuta del corner si presenta Re Leone con il colpo di testa, ma ancora il portiere salentino respinge , con Ruiz che da due passi cicca il pallone sia di destro che di sinistro. Non trascorrono che pochi minuti ed un’azione manovrata degli azzurri con sfera scambiata tra Elmas, Zielinski, Ruiz ed ancora Zielinski che dopo dribbling insistito mette in movimento Milik, rapido nel tirare verso la porta ma il tiro viene rimpallato da Rossettini e la carambola fa terminare il pallone sui piedi di llorente che

non può tramutare in rete questa ghiotta occasione. Il vantaggio mette in ginocchio il Lecce, i partenopei comandano in ogni settore, e la difesa imperniata sulla coppia koulibaly – Maksimovic non soffre alcuna incursione dei leccesi che provano dalla distanza ma non riescono a centrare la porta sia con Farias (15’) sia con Mancosu (20’). Raddoppia invece Il Napoli, e il marchio lo appone Llorente, che di testa, suo pezzo forte, manda la sfera a sbattere sul braccio alto di Tachtsidis: il rigore segmalato dal VAR , Pasqua, non lascia adito a dubbi di sorta, ma lascia di stucco, l’addetto alla tecnologia, i tifosi di casa, quando sulla parata di Gabriel, segnala la ripetizione della battuta del penalty, in quanto la nuova regola pretende, dal portiere, di avere, quest’ultimo, almeno uno dei due piedi sulla linea di porta prima della battuta del rigore. Insigne si riporta sul dischetto, cambia direzione del tiro e insacca il pallone alla destra di Gabriel che aveva, anche nella seconda occasione, individuato l’angolo dove tuffarsi. Partita finita, anche grazie al tris firmato da Ruiz ( 52’) con la solita conclusione con il tocco magico di sinistro, dopo aver superato due difensori portandosi la sfera sul lato preferito: Gabriel battuto dal fendente che si insacca violentemente sulla sua destra. Un minuto prima unica azoone del Lecce, su calcio da fermo e colpo di testa di Lucioni che si spegne di poco alto sulla traversa (51’). Unico brivido, ma ininfluente per il risultato, la sciocchezza di Ospina che dopo aver respinto di pugno una conclusione di Mancosu, invece di attendere che la palla vada sul fondo per concedere l’angolo, si avventa su Tabanelli, mandandolo per le terre. Rigore netto, trasformato da Mancosu (61’), che va, purtroppo ad aumentare le reti al passivo che diventano otto dopo quattro giornate. La quaterna è la firma su questa vittoria di Llorente (82’9, ancora una volta opportunista e abile a trovarsi sempre nei paraggi del portiere avversario: tiro di Insigne, respinta di Gabriel e Re Leone si fionda per ribattere in rete. Tutti in piedi per lui, appena Ancelotti gli concede il meritato riposo, i partenopei si fermano tutti per congratularsi con lui, ed è diventato ormai il centravanti che occorreva al Napoli per mettere in cassaforte i successi che possono mettere un sigillo a questo campionato. Si rigioca subito, di mercoledì, Cagliari, e di domenica il Brescia, tutti al S. Paolo, e l’abbraccio dei tifosi sarà sicuramente di quelli che trascinano…

di Adriano Mongiello