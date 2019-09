Il Napoli merita il riscatto dopo il ko

Napoli - Leccarsi le ferite dopo una debacle che ha il sapore della delusione, alimentata dal distacco dalla coppia Inter-Juve, dopo appena cinque gare del campionato, è opera laboriosa e complicata per l'allenatore, cui non è riuscito di ripetere l'operazione fuori otto calciatori e dentro altri otto. Per chi si aspettava il recupero di posizioni in classifica grazie al doppio turno casalingo ( Cagliari e Brescia ), l'amarezza è profonda, e con le rondinelle che renderanno visita al S. Paolo, domenica prossima, ad orario di pranzo, l'allegria non può farsi spazio, anche in considerazione dell'assenza certa di Koulibaly, espulso mercoledì sera, con Maksimovic non in buone condizioni fisiche, quindi con l'inedita coppia centrale, Manolas – Luperto, con rischi che si potranno correre, trovandosi di fronte tal Balotelli e non sottovalutando il Donnarumma, il cui impatto con le difese di serie A non lo ha spaventato, al punto da risultare tra i primi goleador nell'apposita graduatoria, avendo trafitto anche la Juventus nel confronto del Rigamonti. Di cosa accusare Ancelotti, se ad osservare le statistiche della partita persa contro gli isolani, emerge tanta imprecisione, un po' di sfortuna, un pipelet, Olsen, funambolo tra i pali ? Forse la spavalderia con cui il Napoli ha affrontato il primo tempo, forse una difesa tignosa e grintosa del Cagliari, e, quasi sicuramente, la formazione di Maran che veniva accreditata alla vigilia del campionato, quale vera sorpresa tra le outsiders ? Certo, il presidente Giulini, coadiuvato dal Direttore sportivo Marcello Carli, non hanno badato a spese, arruolando campioni quali Naingolaan, Nandez, Simeone, Olsen, ed allestendo in tal modo una squadra che potrà dire la sua anche per le posizioni che significheranno Europa: le sconfitte casalinghe con Brescia ed inter non hanno testimoniato una supremazia territoriale, venuta meno solo per episodi favorevoli alle compagini ospiti. E nonostante lo stop imposto dal Cagliari, il pubblico ha sottolineato la prestazione gagliarda, volenterosa, sfortunata degli azzurri, con applausi prolungati, segno che la speranza di riprendersi, e sùbito, non è tramontata, anzi si ha ancora più fiducia nel trainer e nella rosa di cui dispone lo stesso allenatore, ricordando che nel calcio nulla è impossibile, e come accadde alla Juve, relegata nelle ultime posizioni di classifica, dopo un cocente ko a Reggio Emilia, si riprese, grazie ad un duro confronto negli spogliatoi, e raggiunse la vetta, cucendosi lo scudetto sulle maglie. L'allenatore è uomo forte e psicologo di razza per cui non occorrerà alzare la voce, ma, più semplicemente, accordare gli strumenti di questa orchestra che, quando vuole, intona pezzi di alta scuola.

Adriano Mongiello