Paura per il portiere del Napoli: si accascia in campo

Paura per il portiere del Napoli Ospina che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' si è accasciato ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Il giocatore è stato portato al vicino ospedale "San Paolo", dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti di routine. Il portiere azzurro è cosciente. Il 30nne portiere colombiano aveva riportato un taglio che è stato suturato. Ospina sarà probabilmente trattenuto in osservazione al nosocomio partenopeo.

Evolvono positivamente le condizioni di David Ospina, il portiere del Napoli ricoverato ieri sera dopo un colpo alla testa e un successivo svenimento durante Napoli-Udinese. Il colombiano, dopo i test medici all'ospedale San Paolo, è stato trasferito in serata alla clinica Pineta Grande dove è stato tenuto sotto osservazione per tutta la notte senza che emergessero complicazioni. Questa mattina Ospina ha ricevuto la visita dell'allenatore azzurro Carlo Ancelotti, che si è fermato a parlare con lui in clinica. Ospina era stato convocato per la doppia amichevole in estremo oriente della Colombia contro il Giappone il 22 marzo e la Corea del Sud il 26 ma non dovrebbe raggiungere i compagni in nazionale. Se le condizioni permarranno positive, Ospina potrebbe essere dimesso anche oggi.