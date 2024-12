LA CRISI DELL’AUTO AFFONDA IL SUD

6 minuti per la lettura

La crisi dell’auto mette in crisi il Sud, il numero uno degli industriali da Avellino lancia anche un monito all’Europa: deve cambiare passo sulle politiche industriali e sull’energia.

L’Europa deve fare scelte coraggiose, anche cambiando senso di marcia rispetto ad alcune decisioni assunte dalla scorsa Commissione. È l’appello del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lanciato ieri da Avellino, dove si celebrano nel teatro Carlo Gesualdo gli 80 anni della Confindustria irpina.

Il messaggio di Orsini è condiviso con gli industriali, non solo italiani: “L’industria deve essere il primo punto all’ordine del giorno dell’agenda europea”.

“Continueremo – dice ancora – con azioni congiunte, cercando la maggior condivisione possibile con tutte le confindustrie europee”.

Per Orsini, “le grandi economie manifatturiere sono compatte sulle priorità su cui le nuove istituzioni Ue si devono concentrare e vorremmo che la stessa unità d’intenti ci fosse a livello politico”. Serve sintonia con gli altri Paese d’Europa, è questa la ricetta contro la crisi.

LA CRISI DELL’AUTO CHE AFFONDA IL SUD, LA POLITICA ENERGETICA

Secondo Orsini non si può andare avanti con il “green deal senza cambiamenti”.

A tutti i livelli serve “il dialogo tra istituzioni e imprese – insiste Orsini -“. In Italia “è fondamentale implementare iniziative come le ‘missioni di sistema’ per promuovere il Made in Italy e attrarre investimenti”. Sull’industria pesano politiche europee che hanno “dimostrato tutta la loro inadeguatezza”.

Il rischio è la “desertificazione industriale”. Per l’automotive è vera emergenza: “Bisogna cancellare subito le sanzioni che rischiano le case automobilistiche in caso di mancato raggiungimento dei target delle emissioni”.

“La Bce – aggiunge il presidente – deve avere più coraggio e tagliare i tassi in modo più deciso”.

L’appello è rivolto anche ai sindacati: “Vorrei averli al mio fianco sulle questioni di politica industriale in Europa. Solo lavorando insieme possiamo affrontare le grandi sfide che ci attendono, per salvaguardare posti di lavoro e interi comparti industriali. I sindacati devono combattere accanto a noi e con un patto solido, fondato sul dialogo e su obiettivi condivisi, possiamo garantire sviluppo e sostenibilità”.

LA POLITICA DEL GOVERNO

“Il 2025 sarà un anno cruciale per la nostra economia. bisogno di un piano chiaro per rilanciare la competitività, che sia fondato su una visione di politica industriale di lungo periodo”. Orsini si dice preoccupato del fatto che “la produzione sia in calo da 21 mesi ed è il motivo per cui stiamo chiedendo con forza di puntare al rilancio degli investimenti. La coperta è corta ed è noto. Si tratta di fare delle scelte e indirizzare le poche risorse disponibili sui capitoli di sviluppo. Da parte del Governo c’è attenzione, ora vedremo come sarà congegnato l’intervento”. Orsini ribadisce che “è essenziale allungare la scadenza per il completamento dei lavori finanziati con il Pnrr e continuare ad implementare il programma di riforme previste dal piano. Questo Paese ha bisogno di cose semplici, di un campo di gioco definito: ci auguriamo che con Fitto questo possa accadere”.

Il PRESIDENTE REGIONALE DI CONFINDUSTRIA

Tocca al presidente regionale di Confindustria, leaer irpino degli industriali, Emilio De Vizia: “Immaginare che 80 anni fa, nel 1944, nell’Italia ancora non liberata, 30 imprenditori si riunivano per tutelare i loro prodotti e far crescere il territorio si carica di un forte significato.

Da allora tanto è cambiato. Due, dopo la nascita della concia, sono i momenti che hanno segnato lo sviluppo del territorio, la realizzazione negli anni ‘60-70 del casello autostradale irpino e l’arrivo dell’automotive a Pomigliano. Anche il terremoto che ha rappresentato la sfida di portare l’industria in montagna. Si tratta – continua De Vizia – di sfide che possono ugualmente dirsi vinte, le aree industriali di montagna sono oggi sature dal punto di vista produttivo.

Anche i capannoni che nelle aree interne hanno avuto una serie di problemi hanno, poi, conosciuto una seconda vita. Certo – osserva – restano una serie di problematiche legate al settore dell’automotive, che conta in Irpinia 5000 addetti e resta quello trainante. E’ chiaro che c’è ancora da lavorare. Noi vogliamo continuare a dimostrare che si può fare impresa in queste aree, che possono rappresentare una soluzione all’affollamento delle zone costiere”.

LA CRISI DELL’AUTO E DELL’AUTOMOTIVE METTE IN CRISI IL SUD

“L’automotive – ragiona Chicco Testa – vive le difficoltà legate alle scelte scellerate dell’Europa. Le nostre aziende sono molto più legate all’indotto dell’universo Stellantis rispetto alle aziende del Piemonte, che in questi anni sono riuscite a trovare mercati fuori dalla dal territorio nazionale. Del resto, quasi il 90% delle autovetture costruite in questo paese sono autovetture costruite nel sud”.

Si sofferma poi sui costo dell’energia che gravano sul bilancio delle aziende: “In Italia sì vendono circa un milione e mezzo di autovetture o di autoveicoli in generale e quest’anno se ne produrranno meno di 500.000. In altri paesi come la Spagna si vende lo stesso numero di auto ma se ne producono oltre due milioni. Inoltre, riescono a contare su costi di energia che sono del 50% più bassi dei nostri”. E sulla Zes unica per lo sviluppo del Mezzogiorno: “E’ chiaro che non può bastare, ci vogliono una serie di iniziative.

Non possiamo dimenticare, poi, che la differenza la fanno le persone e dunque la scelta del coordinatore. L’altra sfida è quella di riportare nella nostra terra lavori come quelli legati agli istituti bancari e all’alta finanza che costringono i ragazzi a trasferirsi. E’ importante – dice parlando di emigrazione – che ciascuno scelga dove andare a vivere e non sia costretto a lasciare la propria terra, perché non può svolgere qui il suo lavoro. Questa giornata vuole essere l’occasione per rispondere a chi all’esterno immagina che questa terra sia senza sviluppo”.

CHICCO TESTA, LE POLITICHE ENERGETICHE E IL GOVERNATORE DE LUCA

Non nasconde le sue perplessità Chicco Testa in merito alla politica dell’Ue: “Non possiamo immaginare di spostare le risorse verso fronti di innovazione tecnologica e di promuovere interventi di riconversione industriale con leggi prescrittive. Con le rinnovabili spendiamo dieci volte di più che producendo energia elettrica con il carbone o qualche altro combustibile. Nessuno è così pazzo da spendere dieci volte per avere un chilowattora. L’Europa – spiega – ha fatto di tutto per uccidere l’energia nucleare, quella che era un’eccellenza. I tedeschi hanno chiuso tre centrali nucleari funzionanti nel pieno della crisi del gas ucraino”.

Il presidente Vincenzo De Luca snocciola dati relativi a investimenti e fondi stanziati, come quelli per la Quantum Valley, un investimento pari a 100 milioni che trasformerà Napoli nel polo più avanzato d’Europa nell’informatica quantistica. Ricorda i 180 milioni di Fondi Fes, 130 dei quali destinati alla piattaforma logistica della Valle Ufita, infrastruttura centrale per il rilancio del Sud, opera che collegherà i due mari, Adriatico e Tirreno, mettendo al centro della logistica la Campania e le aree interne.