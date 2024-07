Siamo seduti su una montagna di tesori e non lo sappiamo

5 minuti per la lettura

SIAMO seduti su un tesoretto, forse anche un tesoro vero e proprio, eppure non lo sappiamo o preferiamo non saperlo, anzi una montagna di tesori. Si tratta delle CRM, ovvero critical raw materials, le materie prime critiche. E’ un elenco di 34 materie, 17 delle quali anche “strategiche” tra cui afnio, alluminio-bauxite, antomonio, arsenico, elio, feldspato, fosforo, stronzio, vanadio. L’elenco è stato deciso a livello europeo e l’11 aprile 2024 la Commissione ha approvato un Regolamento (CMR act) che impone ai 27 stati membri politiche comuni per “garantire l’approvvigionamento delle materie prime critiche e adottare misure per assicurare la pianificazione, l’esplorazione, l’estrazione e il monitoraggio di queste risorse”.

E’ successo che le guerre, la pandemia, la fine del mito della globalizzazione per cui tutto poteva arrivare da ovunque e in poche ore, tutto questo ha messo a nudo l’Europa e la sua dipendenza da catene globali di approvvigionamento e da materie prime fondamentali per oggetti vitali come i microchip – senza i quali nulla funziona, o quasi, dal pc al telefonino al frigorifero per non parlare della tv. Il 25 giugno il governo ha approvato un decreto in conversione in queste ore in votazione alla Camera che provvede a mettere in linea l’Italia con gli altri Paesi europei. Mentre l’Europa è costretta ad importare – dal 2000 al 2017 è l’unico continente che ha diminuito del 17% l’estrazione di queste materie prime mentre l’Asia l’ha aumentata del 97%, l’America latina del 24% e l’Africa del 26% – la Cina che ha i più grossi giacimenti nel 2023 ha già previsto restrizioni alle esportazioni di germanio e gallo (necessari per semiconduttori e microchip).

L’Europa s’è desta dal suo magnifico torpore per cui tanto l’energia si comprava e ci pensavano i Paesi terzi a fornire materie prime ed è passata al contrattacco. Questo, specie in Italia, vuol dire smontare una serie di luoghi comuni. Ad esempio che “non ci sono risorse minerarie coltivabili, che le miniere sono sinonimo di disastro ambientale, che la riattivazione di una miniera necessita di decenni e che le miniere non ci servono perché tanto faremo tutto con il riciclo”.

Sono gli argomenti trattati ieri in aula – soprattutto 5 Stelle, Sinistra e Verdi – nella discussione generale del testo su cui i ministri titolari Urso, Pichetto Fratin e Giorgetti hanno chiesto di non mettere la fiducia. Siamo seduti su un tesoretto. Anzi, un tesoro. “E’ opportuno evidenziare – si legge nell’Analisi tecnico-normativa che accompagna il testo del decreto – le potenzialità dell’Italia sul piano geologico con la presenza di numerosi e diversificati giacimenti minerari”. L’Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) ha tenuto pochi giorni fa un convegno in cui ha aggiornato il valore del “tesoro” che abbiamo sotto i piedi.

“Nel sottosuolo italiano – scrivono i tecnici dell’Istituto – sono presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica e sono stati identificati finora 3.016 siti da cui poter estrarre materie critiche come litio, cobalto, barite, berillio, nichel, tungsteno, rame e zinco”. Una montagna di tesori, appunto. La relazione prosegue indicando le zone geografiche coinvolte. “In Piemonte – si legge – sono riscontrati elevati valori di cobalto e nichel; in Lombardia zinco, piombo e argento. Vicino a Roma ci sono importanti presenze di litio”. Esiste giù un memorandum d’intesa tra la multiutility italiana Iren con la società australiana Altamin Limited relativo allo sviluppo del recupero del litio dalle salamoie geotermiche presso l’Altamin’s geothermal lithium project nel Lazio. Le preziosissime terre rare, di cui la Cina è al momento padrone assoluta, si trovano “in diverse località italiane: lungo la fascia tirrenica laziale, nell’arco alpino e in Sardegna”.

A tutto questo si affiancano le materie prime secondarie che si trovano “nei rifiuti minerari dismessi che sono veri e propri depositi di materie prime critiche per le possibilità che offrono all’industria del riciclo”. In Sardegna sono presenti 70 milioni di metri cubi di rifiuti estrattivi che “possono rappresentare un potenziale nuovo deposito di risorse critiche e non critiche”. Sicilia, Calabria, Puglia sono ricche di stronzio, bauxite, grafite, feldspato, tungsteno. Una montagna di tesori vera e propria di cui abbiamo appreso il valore negli ultimi anni e che ora dobbiamo sfruttare prima e al meglio possibile. Il decreto serve anche a predisporre gli strumenti normativi ed effettivi – licenze estrattive – per procedere a recuperare i materiali in sicurezza e senza rischi per la salute né per l’ambiente. E qui arriva la parte più difficile.

La normativa attuale è un Regio decreto del 1927. Decisamente da rifare ed aggiornare. Soprattutto non può continuare la frantumazione di competenze che c’è adesso. Il decreto provvede anche a questo: superare un sistema “vecchio e obsoleto” e fare ordine nella giungla e nella frammentazione delle competenze. In una parola, togliere potere a Comuni, Province e Regioni. Vi pare possibile una simile concentrazione e semplificazione da parte del governo che ha appena approvato l’autonomia differenziata? Anche le Via (la Valutazioni di impatto ambientale) dovranno essere più veloci, non potranno più essere l’alibi per tenere bloccate autorizzazioni e permessi. Nella regione Lazio, ad esempio, il governatore Rocca (FdI) riguardo ai titoli minerari di litio, fluorite e altri minerali metalliferi ha detto che nell’area del lago di Bracciano i permessi di ricerca non saranno più assoggettati alle valutazioni di impatto ambientale. E’ il prezzo, pare, da pagare per la transizione digitale e ambientale. Perchè siamo seduti su una montagna di tesori. Ed è ora di esserne consapevoli.