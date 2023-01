Lazio, la candidatura di Francesco Rocca per il centrodestra è già un “tagliando”

3 minuti per la lettura

I sondaggi sulle elezioni nel Lazio danno a Francesco Rocca candidato del centrodestra tra i 6 e gli 8 punti di vantaggio su D’Amato, candidato Pd

Tre mesi dopo il successo alle Politiche, il centrodestra si prepara per la campagna elettorale in vista delle regionali di Lazio e Lombardia, il prossimo 12 e 13 febbraio. Un appuntamento che, al di là della rilevanza in sé, servirà anche per comprendere lo stato di salute e la tenuta della coalizione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sarà il primo vero tagliando del governo. La compattezza del fronte di centrodestra in vista delle regionali è fuori discussione e la discesa in campo di Francesco Rocca per la poltrona che fu di Nicola Zingaretti ha offerto ai leader di maggioranza l’occasione per poter rivendicare non solo la qualità del lavoro svolto in questi primi mesi di governo del Paese, ma anche per rilanciare quelli che saranno i temi caratterizzanti la legislatura.

L’OTTIMISMO DI GIORGIA E DI BERLUSCONI

«Il centrodestra unito e coeso ha scelto una personalità che coniuga competenza, capacità e prestigio – ha dichiarato la premier Giorgia Meloni – Garanzie indiscutibili per portare anche nella Regione Lazio il buongoverno del centrodestra».

Quella stessa unità e quella stessa coesione a cui fa riferimento il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in un recente video a sostegno di Rocca è tornato a parlare di uno degli obiettivi che gli stanno maggiormente a cuore: il partito unico di centrodestra.

«La nostra è una coalizione unita, credibile, fatta di rapporti leali tra forze politiche diverse, ma capaci di lavorare insieme da quasi 30 anni – dice l’ex presidente del Consiglio – Una coalizione che un giorno potrebbe diventare un partito unico sul modello del Partito Repubblicano americano, senza però perdere in nessun caso il suo carattere plurale che valorizza storie diverse, culture diverse, linguaggi diversi capaci di confluire in un progetto comune».

Intanto, anche Alternativa Popolare ha deciso di sostenere Francesco Rocca (dopo aver appoggiato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana) alle prossime elezioni regionali nel Lazio. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla presenza dello stesso Rocca e di Stefano Bandecchi, coordinatore di Alternativa popolare e fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

IL SOSTEGNO DI ALTERNATIVA POPOLARE

«L’ingresso di Alternativa popolare – ha commentato Rocca – mi inorgoglisce. La povertà educativa presente nella nostra regione è una delle grandi sfide e uno dei primi temi che affronterò. Ringrazio Bendecchi che è un uomo del fare».

«Rocca – ha aggiunto proprio Bandecchi – per Alternativa popolare è la soluzione ideale per dare una linea diversa e che possa essere da guida per tutta la Nazione. Lo abbiamo scelto per la sua esperienza nella sanità, nella Croce Rossa e come uomo. Alternativa popolare vuole essere la stampella liberale che ormai sta scomparendo nella coalizione insiemi ai nostri amici conservatori».

«Alternativa Popolare – dice ancora Bandecchi – è un partito con una storia che parte da lontano. La nostra anima, appartenendo al Ppe, è liberale e abbiamo fatto delle chiare scelte in Lombardia e Lazio».

ELEZIONI LAZIO 2023, PROGRAMMA ELETTORALE ROCCA E PREVISIONI CENTRODESTRA

Francesco Rocca, intanto, sta lavorando al programma elettorale: «Il programma lo stiamo affinando in questi giorni» ha spiegato, mentre per la lista e la giunta «guarderemo alla competenza e al merito», ribadendo che i nomi che usciranno prima saranno “bruciati”.

Rocca è stato chiaro: i prossimi nomi che usciranno non saranno quelli reali, anche il programma verrà presentato solamente quando saranno depositate le liste.

Per quanto riguarda i risultati elettorali, a via della Scrofa i big del partito prevedono per Fratelli d’Italia un risultato al di sopra della soglia del 30 per cento. Qualcuno spera anche nel 35 per cento. Di sicuro i sondaggi riservati che stanno girando in queste ore tra le segreterie dei partiti sono estremamente favorevoli al centrodestra. Francesco Rocca ha tra i 6 e gli 8 punti di vantaggio su Alessio D’Amato. La candidata dei 5 Stelle, Donatella Bianchi, naviga tra il 10 e il 15 per cento. Per Rocca la vittoria sembra a portata di mano.