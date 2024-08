Gli stagionali del turismo, i lavoratori più vulnerabili

5 minuti per la lettura

Il settore turismo registra numeri da capogiro in tutta la nazione ma il lavoro sottopagato è la norma e i lavoratori stagionali sono i più vulnerabili

Arriva dal Belgio il vademecum per motivare i lavoratori stagionali, principalmente nell’industria turistica o in agricoltura. Troppo facile allettarli con la giusta dose di sterco del diavolo e il rispetto di orari e straordinari, MobieTrain, scale-up belga con sede anche in Italia, ha realizzato la prima web-App di microlearning per il personale e buttato giù alcuni consigli utili per i datori di lavoro, notoriamente il contraente del contratto di lavoro dalle spalle più larghe. Con una buona dose di inglese “aziendalese”, MobieTrain propone percorsi di apprendimento personalizzati per i dipendenti in base alla brand identity dell’azienda per arrivare, dopo il recruiting e migliorando l’onboarding, alla creazione di una customer experience di qualità.

Un tripudio di soddisfazione per il cliente, il proprietario e il lavoratore. Parole (per chi le capisce) sacrosante, rivolte ai manager, per creare spirito di gruppo e integrare il lavoratore stagionale, che, soddisfatto, è più difficile faccia fagotto e li molli nel bel mezzo della stagione.

Ma l’imprenditoria italiana non è solo quella, ahinoi, alla quale si rivolgono i belgi. Lo Stivale è punteggiato di piccole aziende, bar, ristoranti, villaggi turistici e stabilimenti balneari, dove i diritti dei lavoratori stagionali sono solo su carta. “Lavoro tre mesi all’anno nella reception di un campeggio qui in Calabria – dice Carmela C., 60 anni – Dopo sette anni di full-time, sono stanca e quest’anno ho chiesto il part-time a 800 euro. Mi hanno assicurato per 4 ore al giorno, ne lavoro 7, il giorno di riposo me lo scordo e per la domenica e il ferragosto neanche un soldo in più di straordinario”. Difficile alzare la voce e far rispettare il contratto se Carmela intende lavorare lì anche quando di anni ne avrà 61.

“Dall’anno scorso – aggiunge – mi hanno buttato addosso questa grana di PayTourist per il pagamento della tassa di soggiorno. Per me che ho compilato sempre i dati a penna, passare al programma del computer è stata dura. I titolari del campeggio ne sapevano meno di me e mi hanno detto di arrangiarmi come potevo. Oggi lo so fare, ma che fatica!”. Ecco: qui l’attività di coaching suggerita dai belgi sarebbe andata proprio a pennello.

Ma le difficoltà, per gli stagionali, non sono solo di natura tecnologica. “Qui prendiamo tutti mille euro al mese – racconta Davide, 28 anni – cameriere stagionale di un ristorante in Salento – Ma questi soldi ce li fanno uscire dagli occhi con turni massacranti: sai quando inizi, ma si finisce sempre tardissimo. Io lavoro solo d’estate, qui in inverno è tutto chiuso, in giro non c’è un’anima e quindi meglio questo che niente”. Luigi, invece, 63 anni, fa il guardiano notturno di un parcheggio all’aperto in Cilento: “L’umidità mi entra nelle ossa, ma è lavoro, e i soldi, anche se non sono molti, mi servono. Qui il lavoro è merce rara, in inverno c’è poco e niente da fare”.

Storie di ordinaria precarietà che hanno poco a che fare con uno studente universitario, giovane e industrioso, che decide di impegnarsi in un “lavoretto” estivo, mettendo per la prima volta piede nel mondo del lavoro e facendo magari un gruzzoletto. Tanto domani farà tutt’altra professione.

In molti casi si tratta, invece, di persone che vivono in località turistiche, quelle che si animano venti, trenta giorni all’anno, e dove l’inverno lavorativo si affaccia già a metà settembre.

Per sensibilizzare cittadinanza, turisti e lavoratori sullo stato del settore turistico, anche quest’anno, a bordo di camper e biciclette, è partita la campagna itinerante della Filcams Cgil. “Mettiamo il Turismo SottoSopra”, l’iniziativa della Federazione dei lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi del sindacato guidato da Maurizio Landini, fa tappa da giugno a settembre nei principali luoghi di villeggiatura della penisola, per incontrare i lavoratori, discutere e confrontarsi con loro sui diritti da rivendicare nel settore, promuovere il lavoro legale e la corretta retribuzione.

“Molti stagionali hanno contratti per prestazioni part time ed effettuano anche oltre dieci, docidi ore di lavoro al giorno – dicono il segretario generale Filcms Cgil Palermo, Giuseppe Aiello, e la segretaria provinciale, Alessia Gatto – E gli stagionali sono i più vulnerabili tra le tipologie di lavoratori che normalmente incontriamo. Il loro è un lavoro precario, senza sosta, senza il giusto riconoscimento”. Parlano a ragion veduta: nelle campagne portate avanti negli anni passati, hanno toccato con mano la condizione di chi opera nel turismo a Mondello e a Palermo. “Un settore che dovrebbe essere di punta – aggiungono – ma dove il lavoro sottopagato è la norma e i lavoratori in grigio e in nero, sfruttati, non si espongono per paura di perdere il posto”. Già, un vero ricatto, neanche troppo mascherato.

Stessa musica in Basilicata, dove il camper della Filcams Cgil gira a trottola sul territorio per ribadire la necessità di superare un modello occupazionale ormai insostenibile, per mettere al centro il lavoro, la qualità dell’occupazione e la sostenibilità delle condizioni lavorative nel settore.

“Il settore turistico – affermano i segretari generali Filcams Cgil Potenza e Matera, Michele Sannazzaro e Marcella Conese – continua a mostrare di avere bisogno di uno stravolgimento, un cambio radicale di prospettiva che mostri un maggiore rispetto per tutte le lavoratrici e i lavoratori che permettono all’industria turistica di funzionare a pieno regime e di generare guadagni che rappresentano il 9,5% del Pil nazionale”. La loro analisi è lucida quanto spietata.

“Il settore – proseguono – è in piena attività, da Nord a Sud registra numeri da capogiro, una cartolina patinata dell’Italia che attrae e accoglie, ma il dietro le quinte, quello che non si vede, è il luogo dove più che in ogni altro settore proliferano lavoro nero e grigio, dove il lavoro è sottopagato e le professionalità svilite, dove in nome della brevità dell’ingaggio stagionale la forza lavoro è sfruttata fino all’osso, senza riposi, senza ferie, senza malattia, con turni di lavoro che superano di gran lunga le ore previste contrattualmente e dove gli straordinari non sono retribuiti regolarmente”. Il turismo non può continuare ad essere precarietà e sfruttamento – dicono – “dare dignità al lavoro significa dare valore all’intera compagine che quel lavoro alimenta e sostiene”.