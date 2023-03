Strage migranti di Cutro, Meloni: «La mia coscienza è a posto»

1 minuto per la lettura

La premier Giorgia Meloni torna sulle polemiche legate alla strage di migranti di Cutro nel Crotonese ribadendo: «Ho la coscienza a posto»

ROMA – Siamo «in giorni particolari in cui il governo e la sottoscritta sono stati accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto. Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c’è il rischio che qualcosa vada storto, non credo che questo possa essere il modo giusto di affrontare questa vicenda».

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata sulle polemiche delle ultime settimane sorte a seguito della strage di Cutro in cui hanno trovato la morte decine di migranti.

La premier è intervenuta alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro. Giorgia Meloni poi ha aggiunto: «Credo che un approccio serio sia quello di fermare i trafficanti, favorire i flussi legali e dare alle persone le stesse opportunità che diamo ai nostri concittadini».

In conclusione, la premier ha ribadito: «Non mi convince l’approccio secondo cui gli immigrati fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare, lo fanno alle condizioni alle quali i nostri concittadini non accettano, questo non lo possiamo consentire».