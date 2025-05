Da Israele all’Ucraina. Donald “cane pazzo” non incassa risultati

4 minuti per la lettura

L’inquilino della Casa Bianca si vede come l’uomo che porterà la pace ma non fa che perdere credibilità. La tattica di Donald Trump non ha funzionato

Chi è Trump? Il populista erratico che spara minacce senza senso o lo stratega calcolatore che spaventa con i dazi per ottenere vantaggi negoziali? L’uomo che porterà la pace in Ucraina e Medio Oriente o il balordo di cui Putin e Netanyahu si fanno beffe? «La sospensione del dazio generalizzato e il posticipo della scadenza al 9 luglio, dopo il colloquio telefonico con Ursula von der Leyen, è un’apertura positiva, tutt’altro che scontata.

LE SOLUZIONI DI TRUMP

Trump cerca delle soluzioni concordate. Prima spara altissimo con le minacce di dazi, poi le sospende o le rinvia per negoziare. Non vorrei essere nei panni dei negoziatori. E se la Cina resta il problema principale, l’Europa è più complicata da gestire per le sue caratteristiche istituzionali». A parlare è l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, già commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria, che ricorda: «per Trump il disavanzo commerciale è una specie di ossessione».

PASTORI: «TRUMP DEVE MOSTRARSI FORTE CON L’ELETTORATO»

Secondo Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni transatlantiche alla Cattolica di Milano e research fellow dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale, «Trump ha necessità di mostrarsi forte all’elettorato, capace di fare le cose che ha promesso: da qui la minaccia dei dazi affinché gli interlocutori accettino le sue condizioni». Tuttavia «l’amministrazione Usa non è in grado di imporre le sue decisioni: i mercati ragionano secondo la loro logica e gli altri stati, come la Cina, non sono disposti a subire. Così si spiegano gli stop&go». Del resto, i negoziati commerciali tra Usa e Ue sono cominciati anni fa: «Un dibattito che dura da anni con irrigidimenti e aperture. Le vicende di questi giorni si inseriscono in una storia più lunga».

IL CASO UCRAINA



L’altro tema di giornata è l’Ucraina. Dopo mesi di ammiccamenti, Trump biasima Putin per i bombardamenti sui civili, lo accusa di essere «pazzo», minaccia sanzioni, sulla scia delle pressioni fatte dai paesi europei. Secondo Nelli Feroci, il presidente americano «si è reso conto forse un po’ tardivamente che Putin è un osso duro, vuole imporre le sue condizioni e non cambierà idea. Ciò ha generato la delusione di Trump. Il presidente russo è più scaltro e abile del collega americano». Che cosa succede ora che il Trump pacificatore deve sottomettersi al “reality check”? Due gli sbocchi possibili secondo l’ambasciatore: «O Trump si ricollega agli alleati europei adottando sanzioni più robuste oppure abbandonerà la mediazione, cessando il sostegno politico e militare all’Ucraina. Quest’ultimo sarebbe lo scenario peggiore, perché tutto ricadrebbe sugli europei, ma il più coerente, perché ha sempre detto che questa guerra non lo riguarda direttamente».

Spiega Gianluca Pastori: «Il presidente americano non vuole seguire l’Europa, ma ha paura di perdere la faccia. Alla fine Putin fa quello che vuole e la Russia si prende gioco degli Usa. Per Trump è una sconfitta sia dal punto di vista dell’immagine personale che della credibilità degli Stati Uniti. Per un presidente MAGA non è accettabile». Così l’opzione di lasciare l’Ucraina e l’Europa al loro destino diventa possibile. Anche perché, continua il docente, «le sanzioni richiedono un impegno di lungo periodo: funzionano solo se si è disposti ad andare avanti. L’opposto della logica di Trump, alfiere di una politica di breve periodo: serve un risultato immediato per rivenderlo all’elettorato. E poi all’opinione pubblica americana la crisi ucraina interessa poco». Sul punto, però, resta da vedere come si comporterà il Congresso: «Pur essendo a maggioranza MAGA, potrebbe far sentire la sua voce», avverte Pastori.

IL TRUMP PACIFICATORE



Nel frattempo, il Trump pacificatore è impegnato pure sul fronte mediorientale. Il viaggio nel Golfo Persico è stato un successo: lo riconoscono pure i media progressisti Usa. Ma la tragedia di Gaza resta irrisolta. Proprio ieri, lunedì 26 maggio, Hamas ha dichiarato di aver accolto la proposta di accordo elaborato da Steve Witkoff, inviato speciale Usa in Medio Oriente, basato sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco nell’area. Ma lo stesso Witkoff ha smentito la disponibilità del movimento terrorista. Intanto, le operazioni militari di dell’Idf proseguono senza sosta.

NELLLI FEROCI: «GLI USA NEGOZIANO DIRETTAMENTE CON HAMAS»

«Tutti pensavano che Trump fosse allineato al governo Netanyahu, poi sono emerse le crepe nel rapporto dopo il viaggio nel Golfo. È stata la prima visita del presidente Usa nell’area ma non ha visitato Israele», avverte Nelli Feroci. Che aggiunge: «Gli Usa negoziano direttamente con Hamas senza la partecipazione di Israele, mentre il disegno di Netanyahu è quello di annettere Gaza. Il grande disegno di pacificazione con Arabia Saudita e Siria, basato sugli Accordi di Abramo, si scontra con la indisponibilità di Israele di affrontare la questione dello stato palestinese. Da qui la frustrazione americana». Conferma Pastori: «Trump è più vicino di Biden a Netanyahu, ma non ha strumenti per condizionarlo. Al di là delle dichiarazioni gli Usa hanno poca capacità di incidere sulle cose». Il bilancio finale di Nelli Feroci sulla politica della Casa Bianca è negativo. «Putin non si è mosso di una virgola, il governo israeliano è in ostaggio della destra più radicale, sui dazi i risultati raccolti sono inferiori alle aspettative»: è l’amara conclusione dell’ambasciatore.

