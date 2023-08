Rimpasto sì, rimpasto no: per il Governo i tornanti da superare non saranno facili

4 minuti per la lettura

Dal Pnrr alla Nota di aggiornamento del Def, dalla manovra di bilancio al salario minimo, senza perdere di vista il capitolo riforme. Il rimpasto di governo, per Giorgia Meloni, significa rimettere in gioco tutte le caselle

Il pranzo di giovedì tra Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza non si può definire un tagliando estivo. La parola «tagliando» è rinviata, come dicono i bene informati, «a fine settembre o al più ottobre». Sempre se si farà. Perché «aprire il vaso di Pandora può essere solo controproducente». Perché «il tagliando prevede la sostituzione dei ministri finiti in black List». Tradotto, significa rimettere in gioco tutte le caselle. Giorgia Meloni riflette sull’azione di governo alla ripresa della pausa di estiva.

Rimpasto sì, rimpasto no. I tornanti da superare non saranno facili: dal Pnrr alla Nota di aggiornamento del Def, dalla manovra di bilancio al salario minimo, senza perdere di vista il capitolo riforme. Vale a dire, «premierato» e «autonomia differenziata». Ecco perché la premier ha voluto mettere in guardia gli alleati di governo, in particolare Lega e Forza Italia. «Basta con le bandierine». Non è dato sapere se l’inquilina di Palazzo Chigi si sia espressa in questo modo. Di sicuro il senso del ragionamento andava in questa direzione. Le truppe di Matteo Salvini eseguono gli ordini del «Capitano» non della «Capa» di Palazzo Chigi. E la postura del vicepremier leghista non è sempre lineare. «Matteo ondeggia a seconda della settimana e dei sondaggi che gli arrivano sul tavolo» osservano un leghista di primissimo ordine.

Insomma, la lunga campagna elettorale delle elezioni europee preoccupa la war room di piazza Colonna. La scomparsa di Berlusconi e l’attivismo di Matteo Salvini rischiano di destabilizzare l’esecutivo di destracentro. Oltretutto le elezioni europee prevedono un sistema proporzionale che costringe ogni singolo partito a giocare in solitaria per massimizzare i consensi. Ecco perché tutto questo potrebbe danneggiare il governo.

Da qui il diktat meloniano: «Dobbiamo stare più attenti, coordinarci meglio perché non ci siano scollamenti tra Parlamento e governo per non commettere altre leggerezze ed errori superficiali». L’ultimo errore proprio nella mattinata di giovedì, quando è passato un ordine del giorno di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, che di fatto invitava il governo a imporre una patrimoniale ai redditi superiori ai 500mila euro. Dopodiché Palazzo Chigi è dovuta correre ai ripari, con tanto di nota in cui sostanzialmente affermava di aver valutato la proposta ma no grazie, non ci interessa.

Come sempre era toccato a Meloni tamponare il pasticciaccio brutto di una maggioranza che si è fatta trovare impreparata qualche mese fa su uno dei voti più importanti dell’anno. Andati sotto sul Def, è stato un Consiglio dei ministri convocato in fretta e furia dopo alcune ore di tensione a mille a rimettere ordine, rispedendo un testo fotocopia nelle aule. Ecco, incidenti ed errori blu di questo tipo non dovranno più essere commessi. Raccontano che Salvini ha ascoltato il discorso della premier e avrebbe fatto questa proposta: «Se ci sono poche risorse, scegliamo tre o quattro obiettivi e puntiamo su quelli». Di sicuro, occorre evitare le misure spot se non ci sono le risorse per raggiungere l’obiettivo. «Dobbiamo essere un blocco unico, dobbiamo convincere nuovi elettori, non competerci i nostri».

Di conseguenza, dopo la pausa ferragostana è necessario che tutti cambino atteggiamento. Massima attenzione, perché l’opposizione è già pronto a far emergere le crepe nella maggioranza. Lo ha detto senza nascondersi Barbara Floridia del M5S che ha riportato le lancette al caso Santanché: «Le crepe nella maggioranza sono moltissime e sono evidenti. Sul caso Santanchè: una persona che riveste un ruolo istituzionale così importante come quello di ministro dovrebbe sentire autonomamente il dovere di fare un passo indietro quando sono tali e tante le questioni da chiarire.

Detto questo, penso che, come al solito, prevarrà l’istinto primordiale di stare assieme ad ogni costo per mantenere le proprie posizioni di potere». La presidente della commissione vigilanza dei 5Stelle ha poi aggiunto quale dovrà essere la strategia del centrosinistra: «Certamente – aggiunge – una maggiore unità delle opposizioni, nelle Commissioni e in Parlamento, potrebbe far emergere ancora di più le contraddizioni del centrodestra. E quando c’è stata la possibilità di collaborare il Movimento 5Stelle non si è mai tirato indietro. Il giudizio sull’operato complessivo del Governo e sulle sue scelte politiche è molto negativo. Mi preoccupa molto l’approccio ideologico ai temi etici e a quelli della giustizia. Ho il grande timore che al termine di questa esperienza di Governo l’Italia avrà fatto passi indietro su tanti fronti, e questo davvero non possiamo permettercelo».

E intanto ieri la maggioranza ha incassato un risultato: il via libera alla Camera del disegno di legge delega al governo per la riforma del fisco. Non a caso il meloniano Marco Osnato, presidente della commissione Finanze di Montecitorio esulta: «Un’Italia più moderna, in grado di crescere senza il giogo della burocrazia e con un fisco che incentivi anziché frenare l’iniziativa, è finalmente possibile. Grazie all’impegno di tutta la maggioranza e dell’opposizione, che ha collaborato in modo costruttivo, il lavoro di squadra ha portato a questo risultato straordinario».