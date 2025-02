Putin attacca Mattarella

3 minuti per la lettura

Il Cremlino contro il presidente italiano Sergio Mattarella. «Invenzioni blasfeme sulla Russia»

Al Quirinale non si aspettavano un attacco in mondovisione. Con parole durissime riversate contro Sergio Mattarella. Mosca contro il Quirinale è il titolo del giorno. «Invenzioni blasfeme» è la tesi della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha condannato così le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in un discorso all’università di Marsiglia aveva paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per il suo attacco all’Ucraina.



Un accostamento che era stato fatto dall’inquilino del Colle lo scorso 5 febbraio nel corso di un discorso della durata di mezz’ora in cui il presidente italiano paragonava l’attuale situazione mondiale agli anni Trenta del secolo scorso. La tesi è che il protezionismo e la fine del diritto internazionale avevano contribuito a spalancare le porte alla seconda guerra.

LA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE MATTARELLA



«Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi – aveva scolpito Mattarella – fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura».

E aveva continuato: «La strategia dell’appeasement non funzionò nel 1938. La fermezza avrebbe, con alta probabilità, evitato la guerra. Avendo a mente gli attuali conflitti, può funzionare oggi? Quando riflettiamo sulle prospettive di pace in Ucraina dobbiamo averne consapevolezza».

Un discorso che è stato ripreso dalle agenzie di stampa e dai siti italiani dei quotidiani che l’indomani ha fatto il giro del mondo di tutti i media. Non è ancora chiaro perché Mosca abbia atteso nove giorni prima di replicare al capo dello Stato. Dal Quirinale filtra serenità, non viene diffusa alcuna controreplica e si rimanda al contenuto del testo.

Diverse le reazioni del mondo della politica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, diffonde una nota di questo tenore: «Gli insulti della portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha definito “invenzioni blasfeme” le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l’intera nazione italiana, che il capo dello Stato rappresenta».

Dello stesso tenore le parole della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che scrive sui social: «Trovo inopportune e fuori luogo le dichiarazioni rilasciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Al capo dello Stato Sergio Mattarella, custode dei valori della Repubblica e punto di riferimento della nazione, rinnovo la mia stima ed esprimo la vicinanza mia personale e del Senato».



Interviene anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana che esprime solidarietà al presidente della Repubblica, «le cui parole riflettono un forte impegno per la pace e per i principi di libertà e democrazia».



DA TAJANI A SCHLEIN



Ecco poi Antonio Tajani, che su X scrive: «Solidarietà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole offensive giunte da Mosca nei suoi confronti. Rinnovo, anche a nome di Forza Italia, la piena fiducia nell’operato del capo dello Stato, riconosciuto da tutti un autorevole uomo di pace». Ed è altrettanto duro il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Da Mosca insulti, falsità e propaganda».



Solidarietà, va da sé, anche dall’opposizione. Elly Schlein afferma: «La comunità democratica si riconosce pienamente nelle parole e nell’azione del capo dello Stato, custode della Costituzione e della democrazia. A lui va la mia personale gratitudine e quella del Partito democratico».

E se il leader del M5S, Giuseppe Conte, parla di «intollerabili attacchi», Nicola Fratoianni ne approfitta e prende di mira le destre europee: «Il vice di Trump, Vance, vuole dare lezioni all’Europa sulla libertà e Mosca si permette di attaccare l’Italia nella persona del capo dello Stato. Se c’è un momento per battere i pugni sul tavolo, cari sovranisti, è adesso».