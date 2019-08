Barba e Capelli

Diceva Totò in una vecchia gag: «Ma perché? non serve la serva? Come non serve? Serve! Altroché se serve, la serva!». E tutti ridevano, perché prima dei social si rideva con poco purché ci fosse un vago profumo di allusioni scollacciate, sicché per spirito vintage potremmo riciclare la gag: «Ma Conte non conta? Altroché se Conte conta! Conta! Conta eccome, Conte». Non è una battuta. Conte conta, e un anno fa non contava nulla. Dunque, è successo qualcosa ed è nato un leader evaso da un laboratorio e che ora gira libero senza dover render conto - e dài - a nessuno.

Partiamo dall’inizio: c’era una volta un omino che saliva le rampe del Palazzo trascinandosi dietro un trolley, mentre un altro omino, più alto, detto Mister Cottarelli, scendeva le stesse rampe, senza baldanza ma anche lui con un trolley.

Cottarelli si sapeva chi fosse. E anche la sua scicchissima erre moscia e internazionale era nota. In quel momento post-elettorale con un Parlamento inspiegabile e che non si riconosceva neanche allo specchio, gli elettori italiani che avevano combinato il disastro, o il puzzle, o il rebus, guardavano la politica con occhio estetico.

GLI ESORDI

Quel Cottarelli era molto fico, mentre quel Conte non si capeva bene. Capelli troppo impomatati? La riga? La pochette? Chi lo veste la mattina? Tutta quell’accessoreria non era un po’ tanta? Ma - più che altro - per la dovuta citazione banalità manzoniana, questo Carneade qui, titoli accademici a parte, sembrava non avere né padre né madre. O meglio, sì, l’avevano portato lì in braccio i suoi due danti causa, Di Maio e Salvini, specialmente Di Maio, e appariva come un accademico ancor giovane, l’aria un po’ impupazzata, che parla bene ma non con consumata arte. Ma insomma - convenne allora Mattarella - questa è la vostra scelta, che volete che vi dica: non era mai successo che un signor così distinto ma non particolarmente noto, salisse al Colle con giacca e valigetta, ma - sembrava suggerire Mattarella - siamo in una stagione di riscaldamento climatico, bizzarrie genetiche e disastri economici, proviamole tutte, dunque professor Conte si accomodi, ci parli un po’ di sé, il caffè con zucchero o senza, stia pur comodo,

DA MARIONETTA A STATISTA

E così fu che quell’omino arrivato con una certa faccia tosta, ma ancora senza faccia pubblica, andò caricandosi di segni, segnali, profili, graffiti, i vignettisti già si facevano la mano, le news si nutrivano di video e foto, una cineteca insomma, e dài oggi e dài domani, il ciocco di legno appena sgrossato avrebbe per prima cosa cercato di strappare la parrucca come fece Pinocchio al suo padre-creatore, alla fine della fiaba, non diventò soltanto un bravo e diligente apprendista burattino, che andava dritto a scuola senza dare retta al Gatto e la Volpe (qui le metafore potrebbero sprecarsi) ma accelerando la sua metaforica metamorfosi da bruco a farfalla, da marionetta ammaestrata al servizio di due impresari a uomo politico autonomo: hop-là eccotelo trasformato in statista formato esportazione, in un batter d’occhio.

Se a Hollywood si metteva in scena “E’ nata una Stella” da noi è nato un leader venuto politicamente dal nulla. Anche il professor Mario Monti, che pure era stato Commissario europeo e già guru emerito d’economia, dovette essere fatto conte con lo spadone da Napolitano che lo nominò per precauzione Senatore a vita, prima di metterlo a Palazzo.

Saltiamo l’annata intermedia e arriviamo a oggi: Conte, ribattezzato per sempre “Giuseppi” da Donald Trump, e ora ci troviamo di fronte al Conte-bis, cioè al candidato protagonista evoluto dal prodotto statista da laboratorio, che detta l’immagine al G7, in Europa, alla Casa Bianca, all’Eliseo perché alla fine ha il quid che fa la differenza con la marea delle nullità e anche dei molti statisti per caso. Non voglio mentire: questa faccenda del premier arrivato con scatola di montaggio di Amazon non era piaciuta a molti e anche Mattarella ci era sembrato più che perplesso.

L’AMBIZIONE

Ma il padre di Giuseppe Conte, che per umorismo idiota potremmo chiamare (e ci perdonerà) il Conte Padre, ha detto che suo figlio, il Conte Figlio, è un uomo ambizioso. E lui ha detto: è vero, sono ambizioso. Detestiamo quelli che fanno le mammolette e che fanno finta di non sapere a che partita giocano, specialmente quella politica che non è esattamente priva di germi. Del resto, senz’offesa, venendo dal mondo accademico, il presidente del Consiglio nasce con cognizione di tutti i peccati originali che accompagnano le nostre e altrui università. E anche questo fa bene.

Se devi allenare un campione, meglio che nasca e viva nell’angiporto, che faccia a schiaffi con teppisti e sappia tenersi in piedi di fronte alle situazioni abrasive e umilianti della politica, cioè dell’apparire pubblico. Ha fatto una scelta politica e - come i personaggi dei fumetti - si è strappato la maschera che portava sul viso e ha detto: Ebbene sì! Sono un Cinquestelle! Ma non lo volevo dire prima e sono in conto cinque stelle. Ha fatto un mazzo così a Salvini, dopo averla provata allo specchio una decina di volte: Vedi, caro Matteo - pausa - io ti vorrei dire - pausa - che tu, sia detto con molta la simpatia - pausa - sei un mascalzone e finalmente te l’ho detto.

IL RITO SACRIFICALE

E allora Salvini, come il Franti del libro Cuore, accennò a una smorfia di sorriso mentre Conte gli assestava una gragnuola di schiaffi come se fossero coltellate e si sottoponeva, volente o nolente al rito sacrificale dell’uccisione del padre, o del fratello, o dell’ex datore di lavoro. Quel rito, cioè, che ha rafforzato - come nei miti greci e nell’antropologia delle comunità primitive - il nuovo leader che per emergere non soltanto ha bevuto a sazietà il sangue del nemico ucciso, ma gli ha anche estratto il fegato, l’ha portato alla bocca e se lo è mangiato. A quel punto, la sua ascesa era compiuta ed era diventato il Giusto, o l’Augusto, buono per il regno e per il trionfo.

Tutto, s’intende, in modo mediatico, ma la scia di sangue sta ancora lì e i commessi non riescono a toglierla neanche con l’acido muriatico.