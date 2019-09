punto e a capo

Passi avanti nella trattativa per il programma del nuovo governo: se sono piccoli o grandi passi si vedrà. Ufficialmente non si parla di ruoli (etichettarli “poltrone” è frutto di questi linguaggi del populismo qualunquista che avvelenano l’opinione pubblica). Poi tutti sanno che in realtà i nodi sono proprio le caselle che andranno ad occupare le donne e gli uomini che dovranno dare gambe e soprattutto credibilità al programma che verrà scritto da Conte, che si è assunto l’onere di essere l’uomo della sintesi. Stupisce naturalmente che il ruolo su cui rischia di saltare tutto sia quello meno significativo, cioè l’altisonante etichetta di “vicepremier”. In realtà dietro quel distintivo da appuntarsi al petto c’è ben poco.

Stupisce naturalmente che il ruolo su cui rischia di saltare tutto sia quello meno significativo, cioè l’altisonante etichetta di “vicepremier”. In realtà dietro quel distintivo da appuntarsi al petto c’è ben poco. Si dice che darebbe il diritto di essere sempre interpellati e presenti quando si determina la linea del governo, ma non è vero. Quel diritto in altri tempi lo ebbero i segretari dei vecchi partiti, anche quando non erano neppure membri del governo. In politica si sa benissimo chi è il “capo delegazione” di ogni partito membro della coalizione: se si deve tenerne conto o si può aggirarlo dipende semplicemente dalla forza che ha in mano, cioè se può o meno far cadere il governo.

COME IL CORAGGIO DI MANZONI

L’autorevolezza è come il coraggio nella famosa definizione del Manzoni: se uno non ce l’ha non è che se la può dare. Certo la nuova posizione che Conte ha assunto nella attuale costellazione politica muta il peso di alcuni contraenti, soprattutto di quelli che hanno sulle spalle esperienze non proprio brillanti nel governo appena caduto: che possano recuperarla semplicemente attribuendosi un ministero di prestigio e la mitica medaglia da vicepremier è tutto da vedere. Come regola della vecchia politica, chi voleva fare manovre e agitazioni si teneva lontano da ruoli in ministeri impegnativi, perché comportavano solo il rischio di esporsi all’evidenza della propria incapacità come amministratori. L’esperienza di Salvini al Viminale qualcosa dovrebbe avere insegnato.

OBIETTIVI CHE SI INCROCIANO

Mettendo momentaneamente da parte la questione dell’occupazione dei diversi ruoli nell’esecutivo a cui si deve dar vita, procedere ad intese sul programma non è impresa impossibile. A parte qualche mantra pseudo ideologico, che può essere caro a Di Battista e compagni, gli altri obiettivi reclamati dai Cinque Stelle incrociano paralleli obiettivi rivendicati dal PD: in parte perché legati a problemi largamente avvertiti (esempio: le politiche sul lavoro e l’occupazione), in parte perché legati a tematiche come si dice à la page (esempio tipico: l’ambiente). Poi naturalmente non sarà semplice declinare tutto nelle misure concrete da adottare, ma le soluzioni retoriche per rinviare i problemi alla loro gestione sul campo sono numerose.

Se si volesse essere pignoli, ci sarebbero altre questioni dirimenti come quelle della sottomissione dell’accordo concluso al voto della piattaforma Rousseau (che chiamarla così è un inutile insulto all’intelligenza del filosofo ginevrino). Da un punto di vista tecnico è inaccettabile che in un sistema di democrazia costituzionale il potere, senza vincolo di mandato, che dei deputati hanno ricevuto dagli elettori (milioni in questo caso) sia condizionato dall’assenso di poche centinaia di migliaia di “militanti certificati” (e lasciamo da parte il fatto che questo esame avvenga per mezzo di uno strumento in mano ad una associazione privata senza alcuna garanzia di non essere manipolato).

Poi, per evitare i problemi, si può far finta che tutti gli eletti dal popolo senza vincolo di mandato, proprio per questo decidano liberamente che il “grillo parlante” che esprime la coscienza di quanti li hanno votati sia l’oracolo della piattaforma Rousseau (che magari potrà essere manipolata in modo da mettere al riparo chi ha fatto l’impresa dall’accusa di tradimento da parte di qualche militante deluso).

Il fatto è che l’andamento della trattativa rivela che il governo che si va a formare non nasce su fondamenta solidissime. Qui sarà Conte a poter sopperire a questa debolezza: la sua posizione, che per una serie di contingenze è di notevole forza, potrebbe consentirgli di imporre il famoso “silenzio nei ranghi” alle sue truppe riottose. Può contare più sul PD che non ha da guadagnare dal fallimento dell’esperimento e ne è consapevole che non su M5S che è nella stessa situazione ma rifiuta di rendersene conto.

POCO TEMPO PER I NEGOZIATI

La scelta del presidente Mattarella di dare poco spazio ai negoziati è davvero provvidenziale: se potessero tirarla per le lunghe i contendenti non si farebbero scrupolo ad approfittarne. Non è consentito loro e dunque la chiusura delle trattative non è lontana.

La mina non disinnescata resta la consultazione sulla piattaforma Rousseau. Se si limiterà a valutare il programma stilato da Conte, il passaggio probabilmente sarà gestito senza fare troppi guai. Ma se formalmente o informalmente contenesse anche la richiesta di una valutazione della squadra di governo, le cose si complicherebbero e non poco: tanto sul piano della correttezza istituzionale, quanto su quello dello spazio che aprirebbe all’ingresso delle varie faziosità.