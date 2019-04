C’è un’industria attiva al Sud, è quella del cinema, ma non ha alcun peso di bilancio nel territorio.

È una fabbrica di quattrini, con un ricavo anche di cinque euro guadagnati per ciascun euro investito: accade in Sicilia, in Puglia, in Campania e nel distretto Calabria e Lucania dove squilla, sull’onda di prodotti internazionali quali The Passion, il marchio Sassiwood.

Il ventennale caso del Commissario Montalbano con i suoi ascolti da finale dei mondiali è sempre sopra la media. Crea un prodotto da 8 milioni di euro, con un investimento regionale di soli 86.000.

Soldi, dunque, che non impegnano una strategia per realizzare – sul solco di quello che l’India ha realizzato a Mumbai – una fruttuosa Bollywood nel Mediterraneo.

La Film Commission siciliana conta nell’ultimo anno investimenti per 1.125.000 euro per 18 e lungometraggi e 5 cortometraggi, e 252.11,41 per nove documentari con un moltiplicatore di guadagno pari – mediamente – a 5 a 1.

Caso recente è A Bigger Splash girato a Pantelleria per la regia di Luca Guadagnino: a fronte di un investimento regionale di 160.000 euro il film è costato 11 milioni di dollari.

