È nata a Pozzuoli la scommessa europea di diagnosticare il morbo di Alzheimer con una goccia di sangue, attraverso un kit da banco che si potrà acquistare in farmacia. A guidare un team internazionale di ricercatori per questa sfida epocale è una scienziata, Simonetta Grilli, project leader del Consorzio europeo coordinato dall’Isasi – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi intelligenti - del CNR, diretto da Pietro Ferraro. Laurea in fisica con lode all’Università Federico II di Napoli, PhD (dottorato di ricerca) a Stoccolma presso l’Istituto di Tecnologie KTH, Simonetta, a soli 44 anni, coordina una sessantina fra ricercatori e tecnologi a vari livelli, sparsi in tutta Europa, su un progetto rivoluzionario per la salute, che cambierà la vita di molte persone.

Il progetto SensApp (Super-sensitive detection of Alzheimer’s disease biomarkers in plasma by an innovative droplet split-and-stack approach) ” ha l’obiettivo di sviluppare un super-sensore per la diagnosi precoce e non invasiva del morbo di Alzheimer, così da offrire una terapia mirata e tempestiva, tramite un semplice esame del sangue dal braccio o una goccia dal dito” – spiega. Ha ottenuto dalla Commissione Europea un finanziamento da più di 3 milioni di euro per i prossimi tre anni e l’assegnazione all’ISASI del coordinamento del consorzio di ricerca formato ad hoc. Ne fanno parte l’Università di Bruxelles (Belgio), l’Università di Linz (Austria), il Centro ricerche VTT della Finlandia, l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina e l’azienda Ginolis specializzata in sistemi di automazione per la diagnostica (Finlandia), oltre a ricercatori e professori universitari del Dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali e della produzione dell’ateneo Federico II di Napoli, associati al Cnr-Isasi.

