Progetto CompraSud per valorizzare prodotti, marchi e risorse del Mezzogiorno: «Così sosteniamo le imprese del Meridione» 

Secondo uno studio dell’economista Paolo Savona, la spesa dei meridionali in prodotti di consumo è di circa 72 miliardi di euro l’anno. Ma per il 90 per cento, questo denaro finisce al Nord e fuoriesce dal circuito economico del Sud.

Si tratta, secondo alcuni, di una dinamica che innesca un’economia da colonia. È l’opinione dei fautori del Progetto CompraSud, finalizzato a valorizzare prodotti, marchi e risorse del Meridione in un rapporto con i propri clienti cementato dalla comune identità culturale. La formula si fonda su un patto tra produttori e consumatori: questi ultimi privilegiano nei propri acquisti le imprese che aderiscono al Progetto CompraSud, ricevendo in cambio sconti o agevolazioni varie. “Ma il beneficio più grande - precisano gli organizzatori - è la ricaduta sull’economia meridionale”.

L’idea si sviluppa negli anni 90, su iniziativa del Movimento Neoborbonico. Nel 2013 la Fondazione Il Giglio, con sede a Napoli - sostenuta dallo stesso Movimento Neoborbonico, dall’Associazione culturale Due Sicilie e da altre associazioni meridionaliste - porta avanti il Progetto CompraSud, marchio e logo registrati, che costituisce la forma organizzata dell’idea in questione.

Come spiega al Quotidiano del Sud Marina Carrese, presidente della Fondazione Il Giglio, l’obiettivo è “aiutare l’economia del Sud sostenendo le sue imprese”. Lei ne parla come di un’iniziativa “forte e popolare”, ma che ancora deve vincere alcune resistenze. “Tra gli imprenditori - spiega - bisogna superare la diffidenza verso l’associazionismo”, però - aggiunge - “le imprese che entrano nella rete del Progetto (ad oggi una ventina, ndr) sono soddisfatte perché acquisiscono clienti fidelizzati, che fanno una scelta preferenziale basata sull’identità culturale”.

Non solo. I benefici per i consumatori sono anche dal punto di vista della qualità dei prodotti. “Ce ne sono di ottimi, dall’agro-alimentare al tessile, aziende di servizi specializzate, che non riescono ad accedere alla grande distribuzione, e non possono investire in pubblicità nazionale”, afferma la Carrese. Ma in un mercato globale, caratterizzato dalla concorrenza al ribasso di prodotti industriali, spesso provenienti da luoghi lontani dove l’abbattimento dei prezzi è consentito da un esiguo costo del lavoro, è ancora possibile sostenere la piccola e media impresa legata al territorio? Il Progetto CompraSud prova a vincere questa impervia battaglia armando con l’appartenenza culturale la mano del Davide che sfida Golia. La globalizzazione, del resto, si combatte rivendicando il suo opposto, ossia le radici. E ne scaturisce la riscoperta di un patrimonio ineguagliabile.

“Una delle nostre imprese ha rilanciato la coltivazione del gelsomino in Calabria, finita dalla metà del 900, e oggi vende prodotti unici. Un’altra produce birre artigianali raffinate e stanno nascendo, sempre in Calabria, imprese che trasformano il bergamotto, pianta che cresce in pochissimi posti”, racconta con orgoglio la Carrese. Le iniziative dell’associazionismo sono dunque un ottimo propulsore a favore dei prodotti locali. Servirebbe, tuttavia, anche un sostegno da parte della politica.

“Le Regioni meridionali sono latitanti - accusa la Carrese -. Dovrebbero agire sulla distribuzione, il nodo scorsoio al collo delle piccole imprese, la valorizzazione ed il recupero dei marchi e delle produzioni storiche”. Poi - aggiunge - “ci sono le diseconomie legate alla rete dei trasporti. Ma qui dovremmo risalire all’unificazione e parlare di storia”. Ma la storia non è un fardello incoercibile. Infrastrutture e trasporti al Sud aspettano solo di essere implementati. Anche così si testimonia amore per la propria terra.