Finanziate come università di serie B, pur senza esserlo. Capita nel Mezzogiorno, capita agli atenei piccoli, come a quelli più prestigiosi. Tutti, in misura differente, penalizzati dalla distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), con cui il Miur ogni anno assegna le risorse alle Università.

Tutto in nome di ciò che la Flc Cgil ha definito «la logica delle pseudo eccellenze». Un meccanismo premiale che rappresenta circa un terzo dell’intera torta dei finanziamenti e che è riuscito a lasciare a bocca asciutta realtà significative come la facoltà di Agraria della Federico II. Quello dell’ateneo napoletano è un caso più unico che raro, il dipartimento diretto dal prof. Matteo Lorito si è classificato primo in Italia e al ventiquattresimo posto nel mondo nel suo campo, eppure non è riuscito a strappare neanche pochi spicci alla torta da un miliardo e 355 milioni per il quinquennio 2018-2022, messa ai disposizione dei dipartimenti di eccellenza.

Merito di criteri per la selezione vaghi e spesso incomprensibili proprio per chi avrebbe tutto il diritto di sapere perché il suo progetto è stato scartato. «Ci mandano qualche numerino senza troppe spiegazioni» raccontano in ambito accademico. Le “eccellenze” alla fine sono sempre le stesse. Se si scorre la lista dei 180 dipartimenti premiati, si scopre che appartengono a 106 università del Nord, 49 del centro e 25 del Sud.

PIGLIATUTTO

Da soli, gli atenei di Bologna, Firenze, Padova, Torino e Milano-Bicocca racimolano quasi un terzo del totale, oltre 427 milioni di euro. «Sembra un gioco delle tre carte in cui a vincere sono sempre gli stessi atenei» aveva dichiarato in proposito un anno fa il coordinatore dell’Unione nazionale degli universitari. Soldi preziosi che, nel caso di molti atenei settentrionali, si aggiungono a quelli già ottenuti grazie alle due porzioni più sostanziose dell’FFO, quella relativa al costo standard per studente e quella tarata sulla ricerca. Il costo standard procapite è quello che il Miur riconosce per ogni iscritto al primo anno che abbia collezionato almeno 20 crediti formativi e per ogni studente che sia in corso o fuori corso di un solo anno. La capacità di tenersi in pari con gli anni accademici non è solo una questione di impegno personale, spesso ha a che fare con fattori esogeni, come l’efficienza dei trasporti, la presenza o meno di alloggi per la popolazione studentesca, la qualità dei servizi offerti non solo dall’università ma anche dal contesto circostante. Nelle regioni più povere, in cui spesso persino raggiungere la facoltà può essere un’impresa, tutto questo spesso non c’è.

Anche in questo caso, quindi, risulta avvantaggiato chi vive in una città che può garantire agli iscritti una vita più agevole.

Di questo dovrebbe tenere conto il sistema perequativo previsto nell’FFO, che però negli anni si è dimostrato insufficiente a sostenere i bisogni di un mondo, quello dell’università e della ricerca, che resta in generale sottofinanziato, in particolare al Sud.

ANCHE LA POVERTÀ SI PAGA

Come se non bastasse, anche la povertà ci mette del suo. In un area come il Mezzogiorno, in cui oltre il 10% delle famiglie (dati Istat) vive in povertà assoluta. Facendo un rapido raffronto si scopre che, se la federico II di napoli ha circa il 50% degli studenti inseriti nella no tax area, l’ateneo bolognese riduce la quota di “non paganti” ad appena il 20%. Il prezzo della miseria, direbbe qualcuno. Una mancanza di risorse che grava ovviamente su attrezzature, docenti e quindi sui prodotti della ricerca accademica che, tra l’altro, rappresentano, insieme alle capacità di reclutamento, i criteri cardine sulla base dei quali distribuire circa un quarto delle risorse, che per il 2019 ammontano a 7,43 miliardi di euro).

Insomma un gatto che si morde la coda. Nonostante la resistenza degli atenei meridionali che, in molti casi, continuano a sfornare laureati di primo livello che trovano lavoro al pari dei colleghi del Nord, nessuno è riuscito a «garantire qualità della didattica, sviluppo della ricerca e diritto allo studio in tutte le sedi e aree del Paese» come chiesto dalla Cgil appena un mese fa.