Promuovere, spiegare, difendere la funzione dell’arte nella crescita spirituale dei fedeli. È questa la tradizione della Chiesa cattolica, sintetizzata nel concetto di arte quale Biblia pauperum, ossia “Bibbia dei poveri”, strumento di catechesi accessibile attraverso lo sguardo. Chi rende viva questa tradizione è Giovanni Gasparro. Barese di Adelfia, classe 83, è uno dei maggiori esponenti dell’arte figurativa cristiana. Ha all’attivo diverse mostre, una biennale di Venezia, la realizzazione di un intero ciclo pittorico per la decorazione della chiesa di San Giuseppe Artigiano de L’Aquila, il suo dipinto Ultima cena è stato inserito nel film Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Il Quotidiano del Sud lo ha incontrato.

Maestro, come mai, dopo la laurea all’Accademia di belle arti di Roma, ha deciso di tornare nella sua terra?

«In tutta sincerità, la scelta è stata dettata da ragioni private e familiari. Difficilmente avrei lasciato Roma per ritornare in provincia di Bari».

È più difficile per un artista lavorare in una realtà piccola del Meridione come Adelfia?

«Amo il mio paese ma esclusivamente per i legami affettivi. Essere pittore ad Adelfia, da un lato costringe ad una vita ritirata - quindi più facilmente incline alla meditazione ed alle lunghe attese del fare arte - dall'altro relega ad una marginalità parecchio limitante sul piano del confronto, della frequentazione dei musei, mostre, biblioteche. A qualcosa riesce a sopperire la tecnologia ma in modo molto parziale. Sul piano creativo posso dipingere ovunque e mandare le mie opere nel mondo. Direi che i miei dipinti viaggiano molto più di me».

Ma quanto hanno influito le sue origini sul suo percorso artistico?

«Difficile dirlo. Probabilmente certe componenti tipiche della mia poetica pittorica sono da ricercarsi proprio in queste mie origini nel Sud. La laboriosità e la scansione temporale della civiltà contadina, le gamme cromatiche aspre e dorate delle nostre campagne, li riconosco nei pigmenti che uso per dipingere. La religiosità popolare, la sacralità delle processioni, gli antichissimi rituali agresti hanno forgiato il mio immaginario visivo. Talvolta mi sorprendo nel riconoscerne i tratti in alcuni miei lavori. Scelgo sempre modelli non professionisti per le mie opere, tutti così visibilmente figli del Mezzogiorno».

Quanto è importante, in campo religioso, l’arte figurativa?

«Direi irrinunciabile, soprattutto per il Cattolicesimo. L'arte figurativa e quindi le rappresentazioni iconiche, permettono la trasmissione del messaggio catechetico anche ai non istruiti, perché sfruttano la comunicazione visiva per narrare le storie evangeliche e i dogmi di fede. L'arte nata nell'alveo della nostra fede ha permesso di lodare Dio, catechizzare ed edificare le anime nell'orazione, producendo opere di grande valore anche sul piano meramente artistico e culturale. Questo perché la Chiesa Cattolica ha sempre saputo - con San Tommaso d'Aquino, metabolizzando Aristotele - che l'uomo ha accesso alla conoscenza attraverso i sensi corporali, perché non è un puro spirito come gli angeli. Essendosi Gesù, quindi Dio, incarnato in un Corpo reale, l'arte sacra deve indagare le Verità visibili, in senso aristotelico-tomista».

L’arte sacra riempie le chiese più di turisti o di fedeli?

«Questo interrogativo, purtroppo, è quanto registriamo da quando la Chiesa vive la sua decadenza, ossia almeno dal Concilio Vaticano II. I luoghi di culto sono vissuti più come musei che raccolgono opere d'arte. Le opere non servono più come ausilio all'orazione bensì come oggetti di un altro culto parallelo; quello del bello, del culturale, del turistico, in ultima istanze del mercificabile. In molte chiese storiche italiane ed europee si paga il biglietto per visitare i manufatti artistici e le architetture. Questo è assurdo. La Chiesa ha commissionato questa bellezza per il culto divino e lo ha fatto per l'edificazione dei fedeli. Moltissimi intellettuali, anche atei, si sono convertiti al Cattolicesimo guardando opere sacre antiche o ascoltando musica gregoriana. Si pensi al poeta Paul Claudel. La presenza massiccia di turisti, a scapito dei fedeli, è il paradigma della decadenza della Chiesa attuale».

C’è un’opera a cui è maggiormente legato?

«Al dipinto Corredenzione in cui ho inteso mostrare il legame tra Cristo e Sua Madre. La Vergine toglie la corona di spine dal capo del Figlio nel mentre Lui la incorona regina. Credo sia l'opera che più delle altre riassuma il mio afflato verso il trascendente. È anche un dipinto che non ha precedenti iconografici antichi. Sono ovviamente legato a molte mie tele e specchi dipinti, al Pio VII con cui ho vinto premi prestigiosi e alle tante pale d'altare commissionatemi per le chiese italiane ed estere. Una che ha avuto particolare risalto è Casti connubii, ispirata all'omonima enciclica di Pio XI sul matrimonio cristiano e contro l'aborto e l'eugenetica. Con quest'opera vinsi il premio della Cattedra di diritti umani e bioetica dell'Unesco».