Un albero senza radici è destinato a seccarsi e poi a cedere sotto il suo stesso peso. Al contrario, un albero con radici salde nel terreno si innalza rigoglioso e perdura nel tempo. Questa allegoria agreste ben si adatta al calcio, luogo d’aggregazione sociale dove l’identità e le tradizioni costituiscono un collante indispensabile. Peculiare è l’esempio dell’Unione Sportiva Lecce, vivida espressione calcistica della terra e della cultura del Salento. Passano gli anni e il legame tra squadra e territorio si fa più forte.

Un passo importante in tal senso si è compiuto nell’estate del 2018, quando la società del presidente Saverio Sticchi Damiani (un leccese doc), scaduto l’accordo con il precedente sponsor tecnico, ha deciso di rinunciare ad altre pur allettanti offerte per lanciare un marchio proprio. Significativo anche il nome scelto: M908, da 1908, anno di fondazione della squadra giallorossa. Si tratta di un unicum in serie A, nessun’altra società aveva mai preso un’iniziativa simile.

Contattato dal Quotidiano del Sud, l’amministratore unico di M908, Antonio Marti (salentino di Sternatia) spiega così la scelta: «Sicuramente ci sono state alcune offerte, ma la voglia di creare qualcosa di nostro ha prevalso su tutto e ci siamo messi all’opera. Abbiamo iniziato con la prima squadra ed il settore giovanile e poi abbiamo creato anche dei kit per le scuole calcio affiliate presenti sul territorio».

Quest’ultima frase testimonia come ogni decisione presa dai vertici societari leccesi sia commisurata all’appartenenza. «L’identità territoriale gioca un ruolo importantissimo su tutte le nostre scelte - conferma Marti. Il richiamo territoriale sulle tre maglie da gara ne è una chiara testimonianza». Le divise, in effetti, sono ispirate ai tre elementi tipici del Salento, ossia “lu sule, lu mare e lu ientu”. Sul retro della prima divisa, rigorosamente a strisce verticali giallorosse, all’altezza delle spalle spiccano i raggi del sole. La seconda maglia, bianca, sfodera sull’addome degli sbuffi giallorossi che rappresentano il vento.

Infine la terza è caratterizzata da varie tonalità di blu che oscillano come le onde del mare. Ma la volontà dell’Us Lecce di rafforzare questo legame è testimoniata anche da altre strategie messe in atto. Importante è l’attenzione rivolta al settore giovanile e a fidelizzare i propri tifosi; ecco allora che i prezzi popolari degli abbonamenti hanno spinto quasi 20mila sostenitori giallorossi ad acquistare il loro posto fisso allo stadio, una cifra che supera quelle raggiunte dalle “metropolitane” Genoa, Sampdoria, Torino e persino dal Napoli che domenica alle 15 sarà ospite proprio al Via del Mare per quello che si annuncia un caldo derby del Sud.

Abbonati del Lecce che, la scorsa stagione, hanno ricevuto in omaggio dalla società una felpa ufficiale della squadra del cuore e che, quest’anno, riceveranno un’edizione limitata della maglia giallorossa indossata nella partita della promozione in serie A. Oltre un anno dopo la nascita di M908, il bilancio che trae Marti è positivo. «I nostri prodotti stanno avendo successo, in particolare la maglia da gara che si posiziona in vetta alle vendite».

E il progetto non si esaurisce qui. «Stiamo puntando anche su altri sport come tennis, pallavolo, basket - spiega l’amministratore unico. Per il tennis la linea è già pronta per la commercializzazione».

Marti rivela inoltre che fra poco «aprirà a Lecce uno store dedicato esclusivamente al marchio M908 ed U.S. Lecce gestito in toto dal rivenditore ufficiale SalentinaMente». Orgoglio salentino che è l’essenza della squadra giallorossa, la quale non ambisce certo ai piani alti della classifica, ma che dimostra come identità e tradizioni valgano più dei trofei.