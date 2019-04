Giuseppe Antoci, eroe dell’antimafia – scampato a un attentato – rifiuta la candidatura del Pd. Non ha garanzie per la propria incolumità “all’estero”, dice. Antoci, con Rosario Crocetta – su cui il Pd stesso ancora piange – e con Antonello Montante, già eroe antimafia di Confindustria, oggi sotto accusa per associazione a delinquere, è il terzo dei moschettieri di Beppe Lumia: il potente ex presidente della Commissione antimafia la cui guerra contro Cosa Nostra è stata solo una Cosa tutta Sua. Non perché c’è la mafia all’estero, Antoci non si candida. Ma perché – politicamente – all’antimafia non ha più Lumia.