Ricapitoliamo: per l’ambientalismo c’è la piccola Greta Thunberg, per l’antifascismo c’è la somma Michela Murgia, per l’animalismo c’è la vispa Michela Vittoria Brambilla, per la successione in Forza Italia c’è Mara Carfagna, per la nostalgia canaglia c’è l’occhialuta Maria Elena Boschi, per la dignità dell’esercito c’è la combattiva Elisabetta Trenta, per la democrazia del porno c’è Valentina Nappi e lo so – lo so! – è la descrizione di un’età felice.

E in cotanta Italia non può che aggiungersi Roberto Fico. Che spegnerà la luce e chiuderà la porta. Non senza risolvere, insieme a Barbara D’Urso, il caso Pamela Prati. Trovandole un marito al buio.